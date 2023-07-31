Из Киева и Львова. "УЗ" запускает новые поезда в Карпаты в августе

"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в популярные горные локации. Добраться до Закарпатья смогут пассажиры из Киева и Львова.
В августе начнут курсировать дополнительные поезда в Ясину и Мукачево, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу "Укрзализныци".
Пассажиры смогут отправиться дополнительным поездом на популярные карпатские курорты – Яремче (рядом с Буковелем), Ворохту в Ивано-Франковской области до станции Ясиня (рядом с Драгобратом) на Закарпатье.
Начиная с 6 августа новый поезд №227/228 будет отправляться:
Билеты на все эти рейсы уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
Также с 1 августа в первый рейс отправится дополнительный региональный поезд №827/828 из Львова через Сколе, Славско, Воловец в Мукачево. Расписание движения следующее:
Региональный поезд будет делать остановки на станциях: Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Гребенов, Тухля, Славско, Лавочное, Воловец, Свалява, Карпаты.
Пассажиров предупреждают, что 3, 8, 10, 17, 24, 31 августа поезд ходить не будет. Также с 15 августа расписание претерпевает незначительные изменения из-за проведения ремонтов железнодорожного полотна. Актуальное расписание движения можно проверить в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
Напомним, мы писали, что международные билеты можно будет купить только онлайн.
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