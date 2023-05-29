Із 1 червня. Ще одна країна ЄС запускає єдиний проїзний: вартість

Із 1 червня у Словенії запровадять єдиний проїзний на всі види транспорту, крім міського. Це буде четверта країна з такою системою оплати за проїзд – після Німеччини, Угорщини та Люксембургу.

Міський транспорт включать у систему проїзного до кінця 2023 року. Скільки буде коштувати квиток, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на themayor.eu.

Новий проїзний дозволить подорожувати країною різними видами транспорту та з різними транспортними компаніями.

Проїзний на місяць коштуватиме 70 євро, на рік – 560 євро. Також будуть доступні проїзні на більш короткий термін:

15 євро – за одноденний проїзний;

20 євро за 3 дні поїздок;

35 євро – за тиждень.

Словенський єдиний квиток буде дорожчим за німецький (49 євро) та угорський (25 євро) аналоги. Але у цього проїзного буде перевага – його можна буде передавати іншим людям. За такої умови квиток коштуватиме трохи дорожче – 90 євро за місяць і 720 євро за рік.

Раніше у Словенії вже вживали кроків для здешевлення проїзду – наприклад, влада субсидувала річний проїзний по всій країні для студентів, за винятком міських автобусів. За відсутності такого пільгового квитка діти віком від 6 до 15 років матимуть право на 50% знижку на всі квитки.

Нагадаємо, ми писали, де в Європі ще діє безкоштовний транспорт для українців.

Також ми розповідали, що у Німеччині запустили квиток за 49 євро і як придбати проїзний.

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