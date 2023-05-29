RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С 1 июня. Еще одна страна ЕС запускает единый проездной: стоимость

Фото: Железная дорога в Любляне, Словения (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 1 июня в Словении введут единый проездной на все виды транспорта, кроме городского. Это будет четвертая страна с такой системой оплаты за проезд после Германии, Венгрии и Люксембурга.

Городской транспорт будет включен в систему проездного до конца 2023 года. Сколько будет стоить билет, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на themayor.eu.

Новый проездной позволит путешествовать по стране разными видами транспорта и с разными транспортными компаниями.

Проездной в месяц будет стоить 70 евро, в год – 560 евро. Также будут доступны проездные на более короткий срок:

  • 15 евро – за однодневный проездной;
  • 20 евро за 3 дня поездок;
  • 35 евро – за неделю.

Словенский единый билет будет дороже немецкого (49 евро) и венгерского (25 евро) аналогов. Но у этого проездного будет преимущество – его можно будет передавать другим людям. При таком условии билет обойдется чуть дороже – 90 евро в месяц и 720 евро в год.

Ранее в Словении уже предпринимались шаги для удешевления проезда – например, власти субсидировали годовой проездной по всей стране для студентов, за исключением городских автобусов. При отсутствии такого льготного билета дети от 6 до 15 лет будут иметь право на 50% скидку на все билеты.

Напомним, мы писали, где в Европе еще действует бесплатный транспорт для украинцев.

Также мы рассказывали, что в Германии запустили билет за 49 евро и как купить проездной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
поїздиСловения