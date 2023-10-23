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В Ірландії планують суттєво скоротити підтримку українців: деталі

Понеділок 23 жовтня 2023 13:10
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В Ірландії планують суттєво скоротити підтримку українців: деталі Фото: Українці в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ірландії планують змінити програму підтримку українців. Безкоштовне розміщення новоприбулих біженців можуть обмежити до 3 місяців.

Також в уряді обговорюється скорочення соціальних виплат українцям, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Examiner.

Безкоштовне житло – тільки на три місяці

Міністерство Прем'єр-міністра Ірландії та Міністерство інтеграції працюють над новою програмою для біженців із України. Зазначається, що відповідний документ незабаром буде поданий до Кабінету міністрів.

Важливою зміною стане обмежене розміщення коштом держави. Після трьох місяців перебування у державному житлі українцям доведеться шукати квартиру в оренду чи варіанти за схемою "пропозиція житла". Зміни стосуватимуться тільки новоприбулих до країни.

Джерело в уряді повідомило, що обмеження часу на розміщення приведе допомогу з житлом Ірландії у відповідність до інших країн ЄС. Зокрема, у Чехії українські біженці мають право на перебування в державному житлі максимум 150 днів, у Польщі – 120 днів, потім їм треба оплачувати 50% вартості, а після 180 днів – 75%.

В Ірландії планують суттєво скоротити підтримку українців: деталіФото: Українські біженці у готелі в Кілларні (facebook.com/killarneyadvertiser)

Соціальні виплати також можуть скоротити

Відомо, що уряд також має розглянути питання про скорочення соціальних виплат українцям, але не найближчим часом. Зараз країна виплачує 220 євро на тиждень для біженців із України.

Станом на 5 жовтня виплати для підтримання доходів отримували 40 995 повнолітніх осіб. Також виплачувалася допомога на 20 414 дітей, схвалені 197 заявок про доплату до квартплати. Звіти про доходи свідчать про те, що в Ірландії працюють 15 тисяч українців, найбільше – у секторі гостинності.

У документації, підготовленій для нещодавнього комітету Кабінету міністрів щодо України, говориться, що підхід Ірландії суттєво відрізняється від підходу інших країн ЄС із "значним залученням держави та широкою підтримкою, включаючи доходи та розміщення". Чиновники вважають, що нинішній підхід є неправильним і що потрібна нова модель допомоги.

Нещодавно в Ірландії вже запровадили зміни правил для українців. Зокрема, з 9 жовтня призупинили право на семиденну відсутність (упродовж 6 місяців) у готелі, який оплачує держава. Ті, хто залишає готель на тривалий час, ризикують втратити місце.

Прихисток в Ірландії отримали майже 97 тисяч українців, понад 73 тисячам надають державне житло, що обходиться у 1,5 млрд євро на рік. Водночас до країни продовжують прибувати багато українців – до 200 людей щодня.

Раніше ми повідомляли, що в уряді Ірландії почали обговорювати зменшення соціальної підтримки українців. Розмір допомоги порівнюють із аналогічними виплатами в інших європейських країнах.

Також стало відомо, що влада Ірландії спрямує додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців. Держава оплачує житло понад 70 тисячам українців.

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