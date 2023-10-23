В Ирландии планируют существенно сократить поддержку украинцев: детали

В Ирландии планируется изменить программу поддержки украинцев. Бесплатное размещение вновь прибывших беженцев могут ограничить до 3 месяцев.

Также в правительстве обсуждается сокращение социальных выплат украинцам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Examiner.

Бесплатное жилье – только на три месяца

Министерство Премьер-министра Ирландии и Министерство интеграции работают над новой программой для беженцев из Украины. Отмечается, что соответствующий документ вскоре будет подан в Кабинет министров.

Важным изменением станет ограниченное размещение на средства государства. После трех месяцев пребывания в государственном жилье украинцам придется искать квартиру в аренду или варианты по схеме "предложение жилья". Изменения будут касаться только новоприбывших в страну.

Источник в правительстве сообщил, что ограничение времени на размещение приведет помощь с жильем Ирландии в соответствие с другими странами ЕС. В частности, в Чехии украинские беженцы имеют право на пребывание в государственном жилье максимум 150 дней, в Польше – 120 дней, потом им нужно оплачивать 50% от стоимости, а после 180 дней – 75%.

Фото: Украинские беженцы в отеле в Килларни (facebook.com/killarneyadvertiser)

Социальные выплаты могут также сократить

Известно, что правительство также должно рассмотреть вопрос о сокращении социальных выплат украинцам, но не в ближайшее время. В настоящее время страна выплачивает 220 евро в неделю для беженцев из Украины.

По состоянию на 5 октября выплаты по поддержанию доходов получали 40 995 совершеннолетних лиц. Также выплачивалось пособие на 20 414 детей, одобрено 197 заявок о доплате к квартплате. Отчеты о доходах свидетельствуют о том, что в Ирландии работают 15 тысяч украинцев, больше всего – в секторе гостеприимства.

В документации, подготовленной для недавнего комитета Кабинета министров по вопросам Украины, говорится, что подход Ирландии существенно отличается от подхода других стран ЕС со "значительным привлечением государства и широкой поддержкой, включая доходы и размещение". Чиновники считают, что нынешний подход неправильный и что нужна новая модель помощи.

Недавно в Ирландии уже ввели изменения в правила для украинцев. В частности, с 9 октября приостановили право на семидневное отсутствие (в течение 6 месяцев) в гостинице, которую оплачивает государство. Те, кто оставляет отель на длительное время, рискуют потерять место.

Убежище в Ирландии получили почти 97 тысяч украинцев, более 73 тысячам предоставляют государственное жилье, что обходится в 1,5 млрд евро в год. В то же время в страну продолжают прибывать много украинцев – до 200 человек в день.

Ранее мы сообщали, что в правительстве Ирландии начали обсуждать уменьшение социальной поддержки украинцев. Размер пособия сравнивают с аналогичными выплатами в других европейских странах.

Также стало известно, что власти Ирландии направят дополнительный 1 млрд евро на размещение украинских беженцев. Государство оплачивает жилье более 70 тысячам украинцев.

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