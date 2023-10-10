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Допомогу українським біженцям в Ірландії можуть зменшити: деталі

Вівторок 10 жовтня 2023 16:38
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Допомогу українським біженцям в Ірландії можуть зменшити: деталі Фото: Підтримка України в Ірландії (facebook.com/CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

В уряді Ірландії почали обговорювати зменшення соціальної підтримки українців. Розмір допомоги порівнюють із аналогічними виплатами в інших європейських країнах.

Прем'єр-міністр країни натякнув на можливі зміни у соціальному забезпеченні українців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на businessplus.ie.

В уряді Ірландії зростає занепокоєння щодо розміру соціальних виплат для українських біженців порівняно з іншими європейськими державами. Прем'єр-міністра Лео Варадкара у парламенті запитали, чи знає він, що країна надає 38,8 євро на тиждень для тих, хто шукає міжнародного захисту, але 220 євро на тиждень для тих, хто тікає з України.

Незалежний депутат Марк МакШаррі навів приклади, що допомога Ірландії українським біженцям – удвічі вища, ніж у Фінляндії (107 євро на тиждень) та майже у 28 разів більша, ніж у Бельгії (7,9 євро на тиждень). На його думку, такі виплати роблять Ірландію більш привабливою для втікачів від війни в Україні.

"Чи скоригує уряд нашу політику, щоб забезпечити баланс із іншими країнами, враховуючи непомірний тиск на розміщення в нашій країні?", – запитав політик у голови уряду.

Прем'єр-міністр відповів, що директива про тимчасовий захист дає людям особливі права згідно із законодавством ЄС.

"Ми постійно дивимося на те, що ми пропонуємо для біженців, які тікають від війни в Україні, порівняно з тим, що пропонується в інших країнах ЄС. Ми повинні розумно ставитися до цих речей і намагатися узгодити те, що робиться в Ірландії, з тим, що робиться в інших європейських країнах", – зазначив урядовець.

За словами МакШеррі, підхід уряду був "надзвичайно безрозсудним перед обличчям найгіршої кризи розміщення з 1840-х років", яка почалася ще до початку війни.

Через кризу житла в Ірландії на тлі великої кількості українців новоприбулих біженців стали селити у намети на галявині парку.

Раніше повідомлялося, що влада Ірландії спрямує додатковий 1 млрд євро на розміщення українських біженців. Держава оплачує житло понад 70 тисячам українців.

Також стало відомо, що українцям в Ірландії починають видавати посвідки на проживання. Картки замінять жовті листи тимчасового захисту і діятимуть до закінчення захисту в Ірландії.

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