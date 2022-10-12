ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хотіли додому з першого дня. Скільки українців повернулися із Франції в Україну

Новость на русском →
Середа 12 жовтня 2022 14:53
Хотіли додому з першого дня. Скільки українців повернулися із Франції в Україну Фото: Українські біженці у Франції (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Франції порахували, скільки українських біженців вже залишили цю країну. Це стало можливо завдяки перереєстрації, яку українці мали здійснити через півроку перебування.

За оцінками французської влади, в Україну повернувся кожен десятий українець із тих, хто звертався за тимчасовим захистом в цій країні ЄС. Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на The Epoch Times.

Про такі цифри повідомив голова французького Управління з імміграції та інтеграції (Ofii) Дідьє Леші.

"Ми думаємо, що близько 10 тисяч вимушених переселенців з України виїхали наприкінці вересня, згідно з деактивованими картками пільг для шукачів притулку", - пояснив він.

Зазначається, що це була перша оцінка переміщення українських біженців у Франції. З початку вересня українців просять оновити свої документи. В результаті влада також відзначила зниження кількості "продовжень тимчасового захисту".

"Це відповідає тому, що ми спостерігаємо від початку цієї кризи, а саме: дехто з вимушених переселенців з України прибуває з метою якнайшвидше повернутися до своєї країни, в той час, як інші курсують туди-сюди між Францією та Україною", - зауважив Дідьє Леші.

Хотіли додому з першого дня. Скільки українців повернулися із Франції в Україну

Фото: Реєстрація біженців у Франції (gettyimages.com)

На сьогодні близько 107 тисяч українських біженців ще отримують допомогу, яку призначає Ofii. Загалом організація виплачувала українцям щомісяця 27 млн євро.

В останні дні у Францію прибуває менше біженців з України – в середньому на 180 осіб на добу менше. Між тим українська влада просить французських колег залишити біженців на період зими, адже в Україні людям не зможуть забезпечити оптимальні умови.

За попередніми оцінками, наприкінці року на французькій землі перебуватиме близько 120-130 тисяч біженців із України.

Нагадаємо, ми писали, у які країни українці продовжують виїжджати під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Допомога Україні
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Колченогова
Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії
Олена Колченогова
юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group
Людмила Кузюк
Вперше в невідомій країні. Чого очікувати українцям від життя в Іспанії
Людмила Кузюк
спеціально для РБК-Україна
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Наталія Наконечна
Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні: поради
Наталія Наконечна
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Всі точки зору