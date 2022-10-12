Хотіли додому з першого дня. Скільки українців повернулися із Франції в Україну

У Франції порахували, скільки українських біженців вже залишили цю країну. Це стало можливо завдяки перереєстрації, яку українці мали здійснити через півроку перебування.

За оцінками французської влади, в Україну повернувся кожен десятий українець із тих, хто звертався за тимчасовим захистом в цій країні ЄС. Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на The Epoch Times.

Про такі цифри повідомив голова французького Управління з імміграції та інтеграції (Ofii) Дідьє Леші.

"Ми думаємо, що близько 10 тисяч вимушених переселенців з України виїхали наприкінці вересня, згідно з деактивованими картками пільг для шукачів притулку", - пояснив він.

Зазначається, що це була перша оцінка переміщення українських біженців у Франції. З початку вересня українців просять оновити свої документи. В результаті влада також відзначила зниження кількості "продовжень тимчасового захисту".

"Це відповідає тому, що ми спостерігаємо від початку цієї кризи, а саме: дехто з вимушених переселенців з України прибуває з метою якнайшвидше повернутися до своєї країни, в той час, як інші курсують туди-сюди між Францією та Україною", - зауважив Дідьє Леші.

Фото: Реєстрація біженців у Франції (gettyimages.com)

На сьогодні близько 107 тисяч українських біженців ще отримують допомогу, яку призначає Ofii. Загалом організація виплачувала українцям щомісяця 27 млн євро.

В останні дні у Францію прибуває менше біженців з України – в середньому на 180 осіб на добу менше. Між тим українська влада просить французських колег залишити біженців на період зими, адже в Україні людям не зможуть забезпечити оптимальні умови.

За попередніми оцінками, наприкінці року на французькій землі перебуватиме близько 120-130 тисяч біженців із України.

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