Найкраща допомога. Куди українці продовжують виїжджати під час війни

Українські біженці, які знайшли тимчасовий прихисток від війни у європейських країнах, найбільше обирають для оформлення статусу тимчасового захисту деякі з них.

У серпні найпопулярнішими серед українців виявились Польща та Німеччина, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com .

Топ-5 країн за кількістю біженців у серпні

Вибір країни українські біженці роблять після вивчення програм допомоги та рекомендацій людей, які прибули туди раніше.

Згідно з останніми даними Євростату, у серпні тимчасовий захист у Польщі отримали 67 280 осіб (+9 990 у порівнянні з липнем), а в Німеччині тимчасовий захист отримали ще 62 140 осіб. Інші місця у топ-5 найпопулярніших серед біженців у серпні розподілилися:

Румунія з 9715 заявками на статус тимчасового захисту (+2320 порівняно з липнем); Франція – 6 410 заявок (+2 585 порівняно з липнем); Іспанія – 6 165 заявок.

"Станом на 31 серпня 2022 року Польща повідомила, що загалом 1,3 мільйона українців користуються рішеннями щодо надання тимчасового захисту", - йдеться у прес-релізі Євростату.

Інші країни з найбільшою кількістю українських отримувачів тимчасового захисту від початку війни:

• Іспанія – 139 965 українців;

• Болгарія – 130 290 осіб;

• Словаччина – 86965 осіб.

Фото: Пункт допомоги українцям у Німеччині (gettyimages.co)

Куди українки вивозили дітей найчастіше

Зазначається, що серед тих, хто шукав захисту у Польщі у серпні, 28% були неповнолітніми віком до 18 років. У Німеччині діти становили 30% прибулих (18 545 осіб), у Румунії – 31%.

"Примітно, що у всіх країнах, за якими є дані за серпень 2022 року, діти віком до 14 років становили понад дві третини всіх дітей, яким було надано тимчасовий захист", — йдеться у прес-релізі.

Зазначається також, що спостерігалося зниження прибуття в інших країнах ЄС. Найбільше – у Болгарії (на 1985 осіб менше у порівнянні з липнем 2022 року, зараз у країні залишаються не більше 50 тисяч українських біженців).

Також спад прибуття спостерігався в Ірландії та Угорщині. Найбільше біженців у співвідношенні з місцевим населенням прийняли в Естонії, Польщі та Литві.

Нагадаємо, ми писали, що кожен п'ятий біженець у Польщі повернеться до України до зими.