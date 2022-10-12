Хотели домой с первого дня. Сколько украинцев вернулись из Франции в Украину

Во Франции посчитали, сколько украинских беженцев уже покинули эту страну. Это стало возможно балгодаря перерегистрации, которую украинцы должны осуществить через полгода пребывания.

По оценкам французских властей, в Украину вернулся каждый десятый украинец из тех, кто обращался за временной защитой в этой стране ЕС. Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на The Epoch Times.

О таких цифрах сообщил глава французского Управления по иммиграции и интеграции (Ofii) Дидье Леши.

"Мы думаем, что около 10 тысяч вынужденных переселенцев из Украины выехали в конце сентября, согласно деактивированным карточкам льгот для соискателей убежища", - пояснил он.

Это была первая оценка перемещения украинских беженцев во Франции. С начала сентября украинцев просят обновить свои документы. В результате власти также отметили снижение количества "продолжений временной защиты".

"Это соответствует тому, что мы наблюдаем с начала этого кризиса, а именно: некоторые из вынужденных переселенцев из Украины прибывают с целью как можно быстрее вернуться в свою страну, в то время как другие курсируют туда-сюда между Францией и Украиной", - отметил Дидье Леши.

Фото: Регистрация беженцев во Франции (gettyimages.com)

На сегодняшний день около 107 тысяч украинских беженцев еще получают помощь, которую назначает Ofii. В целом организация выплачивала украинцам ежемесячно 27 млн. евро.

В последние дни во Францию прибывает меньше беженцев из Украины – в среднем на 180 человек в сутки меньше. Между тем, украинские власти просят французских коллег оставить беженцев на период зимы, ведь в Украине людям не смогут обеспечить оптимальные условия.

По предварительным оценкам, в конце года на французской земле будут находиться около 120-130 тысяч беженцев из Украины.

Напомним, мы писали, в какие страны украинцы продолжают уезжать во время войны.