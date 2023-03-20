У Хорватії змінилися умови безкоштовного проїзду українців залізницею: деталі

У Хорватії змінилися правила безплатного проїзду залізницею для українців. Пред'явлення українського паспорта тепер недостатньо.

Із березня 2023 року біженці з Україні можуть не платити за проїзд в поїздах лише при оформленні смарткартки, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Хорватскої залізниці.

Минулого року українські біженці отримали право подорожувати залізницею в Хорватії безплатно. Це правило поширювалося на потяги 2 класу на всіх маршрутах внутрішнього залізничного сполучення країни. Для цього треба було пред'явити український паспорт/посвідчення особи/рішення про дозвіл в'їзду до Хорватії у касі або в поїзді.

Із березня 2023 року умови змінили – для безкоштовного проїзду необхідно оформити смарткартку HŽPP з відповідним профілем. Із нею можна отримати безкоштовні квитки на потяги 2 класу Хорватської залізниці у касах або безпосередньо у транспорті.

Для того, щоб отримати смарткартку, необхідно роздрукувати заяву на сайті залізничної компанії, заповнити свої дані та подати заявку у касах у касах 15 станцій: головний вокзал Загреба, Сисак, Карловац, Забок, Вараждин, Копривніца, Бєловар, Славонський Брод, Вінковці, Осієк, Спліт, Шибеник, Огулін, Рієка та Пула.

При цьому треба пред'явити паспорт громадянина України – закордонний або "внутрішній".

Фото: Центральний вокзал у Загребі (unsplash.com/antoine-schibler)

Оформлення картки платне – 3 євро/22,6 хорватських кун. Термін дії такого іменного проїзного – до кінця 2023 року.

Поставити додаткові запитання можна за номером 01 4724 026 або написавши на електронну пошту informacije@hzpp.hr.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці у Швейцарії мають продати свої автомобілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.