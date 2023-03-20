В Хорватии изменились условия бесплатного проезда украинцев по железной дороге: детали

В Хорватии изменились правила бесплатного проезда по железной дороге для украинцев. Предъявления украинского паспорта теперь недостаточно.

С марта 2023 года беженцы из Украины могут не платить за проезд в поездах только при оформлении смарт-карты, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Хорватской железной дороги.

В прошлом году украинские беженцы получили право путешествовать по железной дороге в Хорватии бесплатно. Это правило распространялось на поезда 2 класса по всем маршрутам внутреннего железнодорожного сообщения страны. Для этого нужно было предъявить украинский паспорт/удостоверение личности/решение о разрешении въезда в Хорватию в кассе или поезде.

С марта 2023 года условия изменили – для бесплатного проезда необходимо оформить смарт-карту HŽPP с соответствующим профилем. С ней можно получить бесплатные билеты на поезда 2 класса Хорватской железной дороги в кассах или непосредственно в транспорте.

Для получения смарткарты необходимо распечатать заявление на сайте железнодорожной компании, заполнить свои данные и подать заявку в кассах в кассах 15 станций: главный вокзал Загреба, Сисак, Карловац, Забок, Вараждин, Копривница, Беловар, Славонский Брод, Винковцы, Осиек, Сплит, Шибеник, Огулин, Риека и Пула.

При этом нужно предъявить паспорт гражданина Украины – заграничный или "внутренний".

Фото: Центральный вокзал в Загребе (unsplash.com/antoine-schibler)

Оформление карты платное – 3 евро/22,6 хорватских кун. Срок действия такого именного проездного – до конца 2023 года.

Задать дополнительные вопросы можно по номеру 01 4724 026 или написав по электронной почте informacije@hzpp.hr.

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