Гори валіз. Які реальні причини затримки багажу в аеропортах

Фото: Багаж під час завантаження в літак (pixabay.com)

Затримки та втрата багажу пасажирів авіакомпаній стають проблемою у всьому світі, яка пов'язана з браком персоналу та застарілими технологіями.

Які реальні причини затримок валіз при перельоті та як їх збираються вирішувати в аеропортах, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на skift.com.

Багаж тисяч пасажирів загубився на місяць

Тисячі людей, які зареєстрували свої валізи в Southwest Airlines наприкінці минулого року, не бачили їх майже місяць.

Наприкінці грудня 2022 року авіакомпанія відмінила тисячі рейсів через шторм. До кінця січня більшість сумок ще не повернули власникам. Багаж був звалений у купи в аеропортах, їхні фотографії облетіли чимало ЗМІ.

Подібні інциденти відбувалися минулого літа і можуть повторитись. Очікується, що кількість авіапасажирів незабаром перевищить рівень 2019 року, тому експерти замислюються, чи впорається з таким потоком інфраструктура.

"Збої в системі, на жаль, стануть помітнішими", – вважає директор служби багажу в аеропорту Торонто Дарін Джубі.

Однією з найбільших проблем є брак робочої сили в усій індустрії авіаперевезень, у тому числі працівників, які обробляють багаж і перевозять його з одного місця до іншого. Коли затримки та скасування рейсів ускладнюються проблемами застарілих технологій авіакомпаній, затримка багажу неминуча.

Фото: Однією з найбільших проблем є брак робочої сили (pixabay.com)

З моменту, коли пасажир здає багаж та отримує його, його сумка проходить через систему, якій зазвичай уже кілька десятків років. Більшість авіакомпаній, як і раніше, відстежують сумки за допомогою паперової бирки зі штрих-кодом. Аеропорти, як і раніше, транспортують сумки за допомогою стрічкових конвеєрів та ручної праці.

Якщо сумка все ж таки втрачена, вона проходить низку процедур аеропорту, авіакомпанії або місцевої адміністрації транспортної безпеки, залежно від того, де предмет був втрачений.

За оцінками TSA (Адміністрація транспортної безпеки США), щомісяця на контрольно-пропускних пунктах аеропортів залишається до 100 000 предметів.

Фото: Затримки багажу посиляться (unsplash.com/dimitri-karastelev)

Які рішення пропонують розробники техніки

Однією з головних проблем є відсутність обміну даними при передачі багажу між аеропортом, авіакомпаніями, а часто й кількома сторонніми постачальниками.

"Насправді не існує стандартного способу обміну інформацією між авіакомпаніями та аеропортами, який дозволяє дійсно відстежувати місцезнаходження цієї сумки", – сказав Джубі.

Основні проблеми виникають у великих хабах. З "ручним" обміном даними велике погодне явище викликає ефект доміно проблем.

Між тим, технолонічні стартапи пропонують ріщення. Наприклад, компанія Bagtag надає електронні багажні бирки кільком авіакомпаніям та працює над платформою обміну даними про багаж.

Компанія SITA, яка розробляє технології для аеропортів, вважає, що нестачу робочої сили можна вирішити за рахунок автоматизації та цифровізації, тому що нестача кадрів нікуди не подінеться.

За даними компанії, під час пандемії авіаційна галузь втратила близько 2,3 млн робочих місць під час пандемії та отримала збитки у 2,2 млрд доларів у 2022 році через неправильне поводження з багажем.

Фото: До багажу застосовуватимуть підхід логістичних складів (pixabay.com)

Компанія розробила технологію повторного перельоту неправильно обробленого багажу та сповіщення пасажирів про будь-яку затримку.

Стартап Shabstec розробив спеціальну мітку та зчитувач (сканер), який використовує технологію радіочастотної ідентифікації (RFID), яку використовують на великих логістичних складах.

Тисячі затриманих сумок можна відсканувати за лічені хвилини та повідомити про їхнє місцезнаходження пасажирам. Цю технологію незабаром почнуть тестувати у великих аеропортах Великобританії.

Також ведеться робота над робототехнікою, щоб замінити конвеєрні стрічки, а також над роботами, які могли б збирати сумки у пасажирів та доставляти їх пасажирам після приземлення.

Досі багато аеропортів вирішують питання зі втраченими речами в ручному режимі – використовуючи електронні таблиці та телефонні дзвінки. Якщо предмет не знаходить власника, то його відправляють на аукціон.

Міжнародний аеропорт Саванна/Хілтон-Хед почав використовувати технологію стартапу Boomerang, яка дозволяє використовувати штучний інтелект для автоматизації пошуку та підбору збігів за запитами пасажирів.

Нагадаємо, ми писали, що аеропорт Сінгапуру визнали найкращим у світі у 12 разів.

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