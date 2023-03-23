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Перемагає вже 12 раз. Аеропорт Сінгапуру знову визнали найкращим у світі

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 14:34
Перемагає вже 12 раз. Аеропорт Сінгапуру знову визнали найкращим у світі Фото: Аеропорт Сінгапуру (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Сінгапурський аеропорт Чангі посів перше місце в рейтингу найкращих аеропортів світу 2023 року від Skytrax. Лідерську сходинку він отримує 12-й раз.

В цьому році рейтинг склали на основі голосів 11 млн мандрівників із понад 100 країн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на cfts.org.ua.

Сінгапурський аеропорт Чангі перемагав у номінації "Найкращий аеропорт" World Airport Awards від Skytrax щороку у 2013-2020 роках. Тепер локація, які залишає перевершені враження у пасажирів і сприймається як окрема туристична пам'ятка, стала переможцем 2023 року.

Там є величезна оранжерейна зона із тропічними рослинами, водоспадом та підвісними мостами, дзеркальний лабіринт, дитяча територія з гірками та ігровими автоматами, ресторани, магазини та готель.

Аеропорт Доха-Хамад у столиці Катару знову посів друге місце. Аеропорт описали як такий, що найбільше вражає архітектурою та розкішшю.

Третє місце цього разу посів токійський аеропорт Ханеда – один із найбільш завантажених у світі.

До переліку найкращих аеропортів світу знову потрапив аеропорт у Стамбулі та паризький імені Шарля де Голля.

Топ-10 найкращих аеропортів світу в 2023 році:

  • Сінгапур Чангі (3 місце у 2022 році);
  • Аеропорт Доха Хамад (1 місце у 2022 році);
  • Токіо-Ханеда (2 місце у 2022 році);
  • Сеул-Інчхон (5 місце у 2022 році);
  • Париж CDG (6 місце у 2022);
  • Стамбул IST (8 місце у 2022 році);
  • Мюнхен (7 місце у 2022 році);
  • Цюріх (9 місце у 2022 році);
  • Токіо-Наріта (4 місце у 2022 році);
  • Мадрид-Барахас (16 місце у 2022 році).

Перемагає вже 12 раз. Аеропорт Сінгапуру знову визнали найкращим у світіФото: Зелена зона аеропорту Чангі (pixabay.com)

Далі рейтинг найкращих аеропортів виглядає так:

  • Відень (19 місце у 2022 році);
  • Гельсінкі-Вантаа (11 місце у 2022 році);
  • Рим Фьюмічіно (24 місце у 2022 році);
  • Копенгаген (17 місце у 2022 році);
  • Кансай (10 місце у 2022 році);
  • Сентореа (12 місце у 2022 році);
  • Дубай (14 місце у 2021 році);
  • Сіетл (27 місце у 2021 році);
  • Мельбурн (26 місце у 2021 році);
  • Ванкувер (28 місце у 2021 році).

Нагадаємо, ми писали про найбільш доброзичливі до туристів країни світу.

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