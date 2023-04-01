Горы чемоданов. Какие реальные причины задержки багажа в аэропортах

Задержки и потеря багажа пассажиров авиакомпаний становятся проблемой во всем мире, которая связана с нехваткой персонала и устаревшими технологиями.

Какие реальные причины задержек чемоданов при перелете и как их собираются решать в аэропортах, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на skift.com.

Багаж тысяч пассажиров потерялся на месяц

Тысячи людей, которые зарегистрировали свои чемоданы в Southwest Airlines в конце прошлого года, не видели их почти месяц.

В конце декабря 2022 года авиакомпания отменила тысячи рейсов из-за шторма. До конца января большинство сумок еще не были возвращены владельцам. Багаж был свален в кучу в аэропортах, их фотографии облетели многие СМИ.

Подобные инциденты происходили прошлым летом и могут повториться. Ожидается, что количество авиапассажиров вскоре превысит уровень 2019 года, поэтому эксперты задаются вопросом, справится ли с таким потоком инфраструктура.

"Сбои в системе, к сожалению, станут более заметными", – считает директор службы багажа в аэропорту Торонто Дарин Джуби.

Одной из самых больших проблем является нехватка рабочей силы во всей индустрии авиаперевозок, в том числе работников, которые обрабатывают багаж и перевозят его из одного места в другое. Когда задержки и отмены рейсов усугубляются проблемами устаревших технологий авиакомпаний, задержка багажа неизбежна.

Фото: Одной из самых больших проблем является нехватка рабочей силы (pixabay.com)

С момента, когда пассажир сдает багаж и получает его, его сумка проходит через систему, которой обычно уже несколько десятков лет. Большинство авиакомпаний по-прежнему отслеживают сумки с помощью бумажной бирки со штрих-кодом. Аэропорты по-прежнему транспортируют сумки с помощью ленточных конвейеров и ручного труда.

Если сумка все-таки утеряна, она проходит ряд процедур аэропорта, авиакомпании или местной администрациии транспортной безопасности, в зависимости от того, где предмет был утерян.

По оценкам TSA (Администрация транспортной безопасности США), каждый месяц на контрольно-пропускных пунктах аэропортов остается до 100 000 предметов.

Фото: Задержки багажа усугубятся (unsplash.com/dimitri-karastelev)

Какие решения предлагают разработчики техники

Одна из главных проблем – отсутствие обмена данными при передаче багажа между аэропортом, авиакомпаниями, а часто и несколькими сторонними поставщиками.

"На самом деле не существует стандартного способа обмена информацией между авиакомпаниями и аэропортами, который позволяет действительно отслеживать местонахождение этой сумки", – сказал Джуби.

Основные проблемы возникают в крупных хабах. С "ручным" обменом данными крупное погодное явление вызывает эффект домино проблем.

Между тем, технологичные стартапы предлагают решения. Например, компания Bagtag предоставляет электронные багажные бирки нескольким авиакомпаниям и работает над платформой обмена данными о багаже.

Компания SITA, которая разрабатывает технологии для аэропортов, считает, что нехватку рабочей силы можно решить за счет автоматизации и цифровизации, потому что нехватка кадров никуда не денется.

По данным компании, во время пандемии авиационная отрасль потеряла около 2,3 млн рабочих мест во время пандемии и получила убытки в 2,2 млрд долларов в 2022 году из-за неправильного обращения с багажом.

Фото: К багажу будут применять подход логистических складов (pixabay.com)

Компания разработала технологию повторного перелета неправильно обработанного багажа и уведомления пассажиров о любой задержке.

Стартап Shabstec разработал специальную метку и считыватель (сканер), использующий технологию радиочастотной идентификации (RFID), какую используют на крупных логистических складах.

Тысячи задержанных сумок можно отсканировать за считанные минуты и сообщить об их местонахождении пассажирам. Эту технологии вскоре начнут тестировать в крупных аэропортах Великобритании.

Также ведется работа над робототехникой, чтобы заменить конвейерные ленты, а также – над роботами, которые могли бы собирать сумки у пассажиров и доставлять их пассажирам после приземления.

До сих пор многие аэропорты решают вопросы с потерянными вещами в ручном режиме – используя электронные таблицы и телефонные звонки. Если предмет не находит владельца, его отправляют на аукцион.

Международный аэропорт Саванна/Хилтон-Хед начал использовать технологию стартапа Boomerang, которая позволяет использовать искусственный интеллект для автоматизации поиска и подбора совпадений по запросам пассажиров.

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