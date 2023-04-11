Фінська авіакомпанія пересадить своїх пасажирів на автобуси: причини

Національний авіаперевізник Фінляндії вирішив замінити свої два найкоротші рейси на автобусні маршрути. Замість 25 хвилин в польоті пасажири витрачатимуть 2 години наземним транспортом.

Із чим пов'язане таке рішення, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на avianews.com.

Фінська авіакомпанія Finnair вирішали замінити літаки на автобуси на двох внутрішніх маршрутах Гельсінкі-Тампере та Гельсінкі-Турку. Таке рішення компанія пояснила низьким завантаженням авіалайнерів та впливом на екологію.

"Рейси в Тампере та Турку дуже короткі і мають порівняно невелику кількість пасажирів. Їхнє завантаження становить близько 35%. Через це перевезення одного пасажира призводить до великих викидів вуглекислого газу порівняно з іншими короткими маршрутами нашої мережі", – пояснив віце-президент з маршрутів Finnair Пертту Йолма.

Компанія скасує рейси в Тампере та Турку з 1 травня. Автобусне сполучення з аеропортом запрацює з 8 травня. Час в дорозі для пасажирів зросте з 25 хвилин до 2 годин. Щоб пасажири втрачали менше часу, Finnair спланувала мінімальні стикування між прибуттям автобусів та вильотом літака.

Перевізник пропонує єдиний квиток з виїздом автобусом з Тампере і наступним вильотом з Гельсінкі до Берліна зі стикуванням 1 годину 20 хвилин. Пасажири матимуть безкоштовний доступ до пріоритетних стійок реєстрації та пунктів контролю, щоб встигнути за короткий час здати багаж і пройти перевірки.

Фото: Аеропорт Гельсінкі (unsplash.com/robert-tjalondo)

Єдиний квиток гарантує пересадки навіть за умови затримок. Пасажира безкоштовно пересадять на пізніший автобус чи літак.

Нагадаємо, ми писали, що один із найбільших аеропортів Європи заборонить нічні рейси.

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