Финская авиакомпания пересадит своих пассажиров на автобусы: причины

Национальный авиаперевозчик Финляндии решил заменить свои два кратчайших рейса на автобусные маршруты. Вместо 25 минут в полете пассажиры будут тратить 2 часа наземным транспортом.

С чем связано такое решение, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на avianews.com.

Финская авиакомпания Finnair решила заменить самолеты на автобусы на двух внутренних маршрутах Хельсинки-Тампере и Хельсинки-Турку. Такое решение компания объяснила низкой загрузкой авиалайнеров и влиянием на экологию.

"Рейсы в Тампере и Турку очень короткие и имеют сравнительно небольшое количество пассажиров. Их загрузка составляет около 35%. Поэтому перевозка одного пассажира приводит к большим выбросам углекислого газа по сравнению с другими короткими маршрутами нашей сети", – пояснил вице-президент по маршрутам Finnair Пертту Йолма.

Компания отменит рейсы в Тампере и Турку с 1 мая. Автобусное сообщение с аэропортом заработает с 8 мая. Время в пути для пассажиров вырастет с 25 минут до 2 часов. Чтобы пассажиры теряли меньше времени, Finnair спланировала минимальную стыковку между прибытием автобусов и вылетом самолета.

Перевозчик предлагает единственный билет с выездом автобусом из Тампере и следующим вылетом из Хельсинки в Берлин со стыковкой 1 час 20 минут. Пассажиры будут иметь бесплатный доступ к приоритетным стойкам регистрации и пунктам контроля, чтобы успеть за короткое время сдать багаж и пройти проверки.

Фото: Аэропорт Хельсинки (unsplash.com/robert-tjalondo)

Единый билет гарантирует пересадку даже при условии задержек. Пассажира бесплатно пересадят на более поздний автобус или самолет.

Напомним, мы писали, что один из крупнейших аэропортов Европы запретит ночные рейсы.

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