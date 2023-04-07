Один із найбільших аеропортів Європи заборонить нічні рейси: причини

Один з найбільших аеропортів Європи Схіпгол в Амстердамі оголосив про плани заборонити нічні рейси та обмежити польоти бізнес-джетів.

Такі заходити мають подбати про навколишнє середовище, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

У 2022 року аеропорт Схіпгол посів четверте місце у Європі за кількістю пасажирів – там обслужили 52,5 млн осіб.

Згідно з планом обмежень польотів заради екології, заборона торкнеться нічних польотів, рейсів бізнес-авіації та шумних літаків. Також компанія відмовиться від будівництва нової злітно-посадкової смуги.

Зокрема, аеропорт закриватимуть для вильотів з 00:00 до 06:00, а для прильотів – із 00:00 до 05:00. Передбачається, що це зменшить кількість рейсів на 10 000 на рік. Також захід дасть змогу зменшити шумове забруднення та дозволить мешканцям населених пунктів навколо аеропорту краще спати.

У Схіпголі планують поетапно підняти вимоги в частині шумового забруднення. Тому з часом заборонять польоти старих і шумних літаків.

Також аеропорт хоче заборонити бізнес-авіацію. Такі рейси завдають екології більше шкоди порівняно з рейсовими літаками у перерахунку на кількість пасажирів. За даними аеропорту, до половини вильотів на бізнес-джетах з Амстердаму відбуваються на курортні напрямки – в Канни, Ібіцу, Інсбрук. Клієнтам бізнес-авіації Схіпгол запропонує пересісти на регулярні рейси.

Фото: Аеропорт обмежить свій розвиток заради екології (unsplash.com/ben-koorengevel)

Керівництво аеропорту відмовилося також від планів будувати сьому злітно-посадкову смугу. Компанія звернулася до уряду Нідерландів з метою відкликати резервування цієї землі.

Введення нової смуги могло зменшити шум від зльотів літаків за рахунок зміни маршрутів польотів. Як альтернативу Схіпгол разом із урядом пропонують населеним пунктам програму шумоізоляції будинків та розвиток просторів для покращення житлового середовища. На це можуть виділити 70 млн євро до 2030 року.

У самому аеропорту планують запровадити основні обмеження не пізніше 2025-2026 років.

Нагадаємо, ми писали, що одна з країн ЄС скасовує перевірки документів в аеропортах.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.