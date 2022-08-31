Европа разделилась. Запретят ли в ЕС въезд россиянам

В среду, 31 августа, министры иностранных дел европейских стран обсуждают запрет на выдачу шенгенских виз российским туристам. Неформальная встреча глав дипломатии в Праге проходит под председательством Чехии в Совете ЕС.

Для введения общеевропейского запрета требуется единогласное согласие 27 государств, но пока не все из них поддерживают такие санкции.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны поддерживают "бан" российских туристов со ссылкой на euronews и The Washington Post.

В Европу по суше въехали миллион граждан России

Полный запрет на въезд российских туристов вызывает большие разногласия, несмотря на то, что сразу после вторжения России ЕС решил закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, что привело к прекращению прямых рейсов. Блок также закрыл свои порты для российских судов.

Но поездки по суше из России в ЕС остаются технически разрешенными. По данным агентства по пограничному контролю ЕС Frontex, с начала войны в Украине в Европу по суше легально въехали почти миллион граждан России - в основном через Финляндию, страны Балтии и Польшу.

Фото: Для общеевропейского решения нужно согласие 27 стран (unsplash.com//antoine-schibler)

Нынешние дебаты касаются шенгенских виз, которые позволяют туристам путешествовать в течение максимального периода 90 дней. Шенген охватывает 24 страны ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Краткосрочная виза, оформлена и заверена государством Шенгенского соглашения, признается всеми другими членами в качестве законного пропуска на их территорию.

Сторонники запрета выдачи шенгенских виз россиянам утверждают, что население России несет коллективную ответственность за поддержку российского президента и за войну в Украине.

"Украинские мужчины должны бороться за свою свободу и свободу своей страны, в то же время российские мужчины могут приезжать в южноевропейские страны на отдых или за покупками в красивые европейские города", - отметил перед встречей в Праге депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт.

Для того, чтобы запретить выдачу шенгенских виз россиянам, требуется единогласное согласие 27 государств-членов ЕС.

"Пусть живут в своем мире, пока не изменят свою философию. Это единственный способ повлиять на Путина", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Президент предположил, что ограничения на поездки должны применяться ко всем россиянам, включая экспатов. Но пока большая часть дискуссий сосредоточена на краткосрочных визах, которые позволяют путешествовать на срок до 90 дней, ведь только в 2019 году России было выдано более 4 миллионов таких виз.

Фото: Украинские беженцы на границе ЕС в начале войны (unsplash.com/kevin-buckert)

Государства-члены ЕС обсуждают, как оставить въезд открытым для правозащитников и диссидентов и создать исключения для таких групп, как члены семьи, студенты и ученые.

Поскольку министерская встреча в среду носит неофициальный характер, официального решения приниматься не будет, хотя могут быть объявлены новые шаги.

Какие страны выступают за запрет въезда россиянам

Запрет на выдачу виз был поддержан значительным числом государств-членов, включая Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию, Данию и Польшу, которые утверждают, что вторжение в Украину заслуживает полной приостановки российского туризма.

"Полное прекращение выдачи виз россиянам должно стать еще одной эффективной санкцией против России. ЕС необходимо отреагировать сообща", — сказал во вторник министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которую считают одна из самых яростных сторонниц санкций, ранее в августе заявила, что посещение Европы является "привилегией, а не правом человека".

По ее словам, около 30% российских туристов въезжают в ЕС через границу с Эстонией.

Позже Каллас уточнила, что ее идея предусматривает исключения для гуманитарной помощи и лиц, ищущих убежища, в соответствии со стандартами международного права.

Фото: Вокзал в Хельсинки, Финляндия (unsplash.com/don-fontijn)

Финляндия, которая имеет 1300-километровую сухопутную границу с Россией, также призывает к запрету на выдачу виз и уже ограничила количество разрешений до 10% от текущих объемов (более 100 в день).

Согласно сообщениям финских СМИ, граждане России приезжают на автомобилях в аэропорты Хельсинки и Лаппеенранты, чтобы затем сесть на рейс в другие пункты назначения в ЕС.

"Мы должны сказать четкое "нет" беспардонным российским безбилетникам на границе", - написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в статье для Politico.

Во вторник Нидерланды выразили свою поддержку в интервью местным СМИ.

Какие страны против запрета выдачи шенгенских виз россиянам и почему

Крупнейшие и наиболее влиятельные государства-члены Европейского Союза - Германия и Франция - объединили усилия, чтобы противостоять требованиям о запрете на выдачу виз российским туристам на территории всего ЕС.

В обеих странах считают, что этот радикальный шаг оттолкнет все население России, включая тех, кто раздяляет западные ценности.

"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу жизни в демократических системах на собственном опыте, особенно для будущих поколений.

Наша визовая политика должна отражать это и продолжать позволять контакты между людьми в ЕС с гражданами России, не связанными с российским правительством", - говорится в общем документе Германии и Франции.

Фото: Митинг против войны в Берлине (unsplash.com/dea-piratedea)

Тем временем правительство Португалии заявило, что санкции ЕС против Кремля должны "наказать российскую военную машину, а не российский народ", такую же точку зрения поддерживает и Испания.

Греции озвучит свою официальную позицию в ходе дебатов. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что его стране необходимо провести переговоры с Соединенным Королевством, прежде чем принимать решение о введении каких-либо ограничений для российских туристов.

"Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие в Совете ЕС", - сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

По его мнению, ЕС стоит быть более избирательным и пересмотреть выдачу виз некоторым россиянами, особенно олигархам.

Запрет на выдачу виз всем гражданам РФ "заклеймит" россиян и сыграет на руку российской пропаганде, которая изображает Запад русофобским, считает директор программы "Большая Европа" Европейского совета по международным отношениям Мари Дюмулен.

Фото: Франция выступает против запрета на въезд россиян в Европу (unsplash.com/yiwen)

"Некоторые страны могут не согласиться " – эксперт

На уровне всего Европейского Союза решение о запрете виз россиянам могут и не принять. Такое мнение в комментарии РБК-Украина ранее высказал авиаэксперт Владимир Беленький.

"Я сомневаюсь, что это решение поддержит большинство стран ЕС. На уровне отдельных государств это сделать можно, а вот совместного решения я не ожидал бы. Вполне возможно, что будут огромные очереди - оформлять визы будет проблематично из-за нехватки персонала, потому что Россия выслала многое дипломатов стран Западной Европы. Визы журналистам будут точно выдавать, как и разные бизнес-визы для работников сферы ИТ", - спрогнозировал специалист.

По его мнению, Европа "не будет закрываться" для россиян, чтобы не сжигать окончательно мосты и не нарушать права рядовых граждан РФ.

"Плюс для такого решения нужно соглашение всех стран ЕС, а я сомневаюсь, что Венгрия такое поддержит. Также надо понимать, что сейчас поток туристов из России очень мал из-за бан на авиаперевозки. Поэтому реалистично выглядит запрет на выдачу виз отдельными странами, которых может быть и много. А те, кто продолжат давать, например, Венгрия, будут иметь огромную очередь", - объяснил Владимир Беленький.

Напомним, мы писали, какие страны перестают выдавать визы россиянам.