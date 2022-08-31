Європа розділилася. Чи заборонять у ЄС в'їзд росіянам

У середу, 31 серпня, міністри закордонних справ європейських країн обговорюють заборону на видачу шенгенських віз російським туристам. Неформальна зустріч глав дипломатії в Празі проходить під головуванням Чехії в Раді ЄС.

Для введення загальноєвропейської заборони потрібна одноголосна згода 27 держав, але поки не всі з них підтримують такі санкції.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни підтримують "бан" російських туристів із посиланням на euronews і The Washington Post.

В Європу по суші в'їхали мільйон громадян Росії

Повна заборона на в'їзд російських туристів викликає великі розбіжності, незважаючи на те, що відразу після вторгнення Росії ЄС вирішив закрити свій повітряний простір для російських літаків, що призвело до припинення прямих рейсів. Блок також закрив свої порти для російських суден.

Але поїздки по суші з Росії в ЄС залишаються технічно дозволеними. За даними агентства з прикордонного контролю ЄС Frontex, з початку війни в Україні в Європу по суші легально в'їхали майже мільйон громадян Росії - в основному через Фінляндію, країни Балтії та Польщу.

Фото: Для загальноєвропейського рішення потрібна згода 27 країн (unsplash.com//antoine-schibler)

Нинішні дебати стосуються шенгенських віз, які дозволяють туристам подорожувати протягом максимального періоду 90 днів. Шенген охоплює 24 країни ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Короткострокова віза, оформлена і завірена державою Шенгенської угоди, визнається всіма іншими членами як законна перепустка на їхню територію.

Прихильники заборони видачі шенгенських віз росіянам стверджують, що населення Росії несе колективну відповідальність за підтримку російськгого президента і війну в Україні.

"Українські чоловіки повинні боротися за свою свободу і свободу своєї країни, в той же час російські чоловіки можуть приїжджати в південноєвропейські країни на відпочинок або за покупками в красиві європейські міста", - відзначив перед зустріччю в Празі депутат Європарламенту від Естонії Урмас Пает.

Для того, щоб заборонити видачу шенгенських віз росіянам, потрібна одноголосна згода 27 держав-членів ЄС.

"Нехай живуть у своєму світі, поки не змінять свою філософію. Це єдиний спосіб вплинути на Путіна", - сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post.

Президент припустив, що обмеження на поїздки повинні застосовуватися до всіх росіян, включаючи експатів. Але поки велика частина дискусій зосереджена на короткострокових візах, які дозволяють подорожувати на термін до 90 днів, адже тільки в 2019 році Росії було видано більше 4 мільйонів таких віз.

Фото: Українські біженці на кордоні ЄС на початку війни (unsplash.com/kevin-buckert)

Держави-члени ЄС обговорюють, як залишити в'їзд відкритим для правозахисників і дисидентів і створити винятки для таких груп, як члени сім'ї, студенти і вчені.

Оскільки міністерська зустріч у середу носить неофіційний характер, офіційного рішення прийматися не буде, хоча можуть бути оголошені нові кроки.

Які країни виступають за заборону в'їзду росіянам

Заборона на видачу віз була підтримана значним числом держав-членів, включаючи Естонію, Латвію, Литву, Фінляндію, Данію та Польщу, які стверджують, що вторгнення в Україну заслуговує повного призупинення російського туризму.

"Повне припинення видачі віз росіянам має стати ще однією ефективною санкцією проти Росії. ЄС необхідно відреагувати спільно", - сказав у вівторок міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавский.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яку вважають одна з найзапекліших прихильниць санкцій, раніше в серпні заявила, що відвідування Європи є "привілеєм, а не правом людини".

За її словами, близько 30% російських туристів в'їжджають в ЄС через кордон з Естонією.

Пізніше Каллас уточнила, що її ідея передбачає винятки для гуманітарної допомоги та осіб, які шукають притулку, відповідно до стандартів міжнародного права.

Фото: Вокзал у Гельсінкі, Фінляндія (unsplash.com/don-fontijn)

Фінляндія, яка має 1300-кілометровий сухопутний кордон з Росією, також закликає до заборони на видачу віз і вже обмежила кількість дозволів до 10% від поточних обсягів (більше 100 на день).

Згідно з повідомленнями фінських ЗМІ, громадяни Росії приїжджають на автомобілях в аеропорти Гельсінкі і Лаппеенранти, щоб потім сісти на рейс в інші пункти призначення в ЄС.

"Ми повинні сказати чітке "ні" безпардонним російським безбілетникам на кордоні", - написав міністр закордонних справ Литви Габриэлюс Ландсбергіс у статті для Politico.

У вівторок Нідерланди висловили свою підтримку в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Які країни проти заборони видачі шенгенських віз росіянам і чому

Найбільші та найвпливовіші держави-члени Європейського Союзу - Німеччина і Франція - об'єднали зусилля, щоб протистояти вимогам про заборону на видачу віз російським туристам на території всього ЄС.

В обох країнах вважають, що цей радикальний крок відштовхне все населення Росії, включаючи тих, хто розділяє західні цінності.

"Розуміючи стурбованість деяких держав-членів у цьому контексті, ми не повинні недооцінювати перетворюючу силу життя в демократичних системах на власному досвіді, особливо для майбутніх поколінь.

Наша візова політика повинна відображати це і продовжувати дозволяти контакти між людьми в ЄС з громадянами Росії, не пов'язаними з російським урядом", - йдеться в спільному документі Німеччини і Франції.

Фото: мітинг проти війни в Берліні (unsplash.com/dea-piratedea)

Тим часом уряд Португалії заявив, що санкції ЄС проти Кремля повинні "покарати російську військову машину, а не російський народ", таку саму точку зору поділяє й Іспанія.

Греція озвучить свою офіційну позицію в ході дебатів. Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що його країні необхідно провести переговори зі Сполученим Королівством, перш ніж приймати рішення щодо введення будь-яких обмежень для російських туристів.

"Я не думаю, що припинення відносин із цивільним населенням Росії допоможе, І я не думаю, що ця ідея буде мати необхідну одностайність в Раді ЄС", - сказав глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

На його думку, ЄС варто бути більш вибіркоим і переглянути видачу віз деяким росіянами, особливо олігархам.

Заборона на видачу віз усім громадянам РФ "затаврує" росіян і зіграє на руку російській пропаганді, яка зображує Захід русофобським, вважає директор програми "Велика Європа" Європейської Ради з міжнародних відносин Марі Дюмулен.

Фото: Франція виступає проти заборони на в'їзд росіян до Європи (unsplash.com/yiwen)

"Деякі країни можуть не погодитися" - експерт

На рівні всього Європейського Союзу рішення про заборону віз росіянам можуть і не прийняти. Таку думку в коментарі РБК-Україна раніше висловив авіаексперт Володимир Біленький.

"Я сумніваюся, що це рішення підтримає більшість країн ЄС. На рівні окремих держав це зробити можна, а от спільного рішення я не очікував би. Цілком можливо, що будуть величезні черги - оформляти візи буде проблематично через брак персоналу, тому що Росія вислала багато дипломатів країн Західної Європи. Візи журналістам будуть точно видавати, як і різні бізнес-візи для працівників сфери ІТ", - спрогнозував фахівець.

На його думку, Європа "не буде закриватися" для росіян, щоб не спалювати остаточно мости і не порушувати права пересічних громадян РФ.

"Плюс для такого рішення потрібна угода всіх країн ЄС, а я сумніваюся, що Угорщина таке підтримає. Також треба розуміти, що зараз потік туристів з Росії дуже малий через бан на авіаперевезення. Тому реалістично виглядає заборона на видачу віз окремими країнами, яких може бути і багато. А ті, хто продовжать давати, наприклад, Угорщина, матимуть величезну чергу", - пояснив Володимир Біленький.

Нагадаємо, ми писали, які країни перестають видавати візи росіянам.