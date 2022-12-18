Екологія, медицина та пенсії. Найкращі країни, де комфортно жити людям похилого віку

Рівень народжуваності в багатьох країнах світу за десять років суттєво знизився. Хоча середній вік населення деяких країн, що розвиваються, ще низький, у багатьох розвинених країнах середній вік зростає. Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує, що до 2050 року кількість людей у всьому світі віком від 65 років і старше досягне 30%.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow розповідає, в яких країнах світу – найкраща якість життя для людей похилого віку.

Якість життя, медицина та податки. Як визначали найкращі країни для пенсіонерів

За даними Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum), немало країн борються з проблемами, пов’язаними зі швидким старінням населення. Глобальний індекс пенсійного віку (GRI) розглядає вихід на пенсію з іншої, більш кількісної точки зору. Там щороку розглядають 44 різні країни та ранжують їх на основі їхнього пенсійного забезпечення.

Індекс враховує 18 факторів, які згруповані в чотири основні категорії:

охорона здоров’я : витрати на охорону здоров’я на душу населення, очікувана тривалість життя та витрати на охорону здоров’я без страхування;

якість життя : рівень щастя, вода та санітарія, якість повітря, інші фактори навколишнього середовища та біорізноманіття/середовище існування;

матеріальний добробут : дохід на душу населення, рівність доходів і рівень зайнятості;

фінанси на пенсії: державний борг, відсоткові ставки, інфляція, управління, податковий тиск і банківські кредити.

За допомогою цих 18 показників для кожної країни визначається оцінка від 0,01 до 1, яка потім перетворюється у відсоток.

Фото: Де найкраще жити людям похилого віку (інфографіка WEF – Visual Capitalist, traveltomorrow)

Кращі в рейтингу. Швейцарія та Норвегія

Норвегія отримала найвищий бал у категорії "Здоров’я", головним чином через високу середню тривалість життя, яка становить 83 роки. Це на 9 років більше, ніж у середньому по світу. Країна також має найвищий бал серед усіх країн за врядування – категорію, яка оцінюється шляхом оцінки рівня корупції в країні, політичної стабільності та ефективності уряду.

Загалом скандинавські країни традиційно відрізняються якісним соціальним забезпеченням пенсіонерів. В Норвегії пенсійна система складається з трьох частин. З державного бюджету йде 18%, ще частина із закритого фонду "Норвегія", який вкладає кошти у внутрішні та скандинавські інвестиції.

Фото: В Норвегії висока середня тривалість життя – 83 роки. Це на 9 років більше, ніж у середньому по світу (unsplash.com)

Є ще фонд "Глобальний" під керівництвом центрального банку країни – туди надходять кошти від надлишкових доходів нафтового сектора й інвестуються по всьому світу. Щоб отримати мінімальну пенсію в Норвегії, потрібно три роки стажу. Для 100% пенсії – 40 років стажу. Мінімальна виплата - 13 тисяч крон (приблизно 44 тисячі гривень на місяць).

Друга в списку – Швейцарія із загальним результатом 80%. Це країна з найвищим рейтингом за екологічними факторами, а також має найвищий загальний бал у категорії "Фінанси на пенсії".

Фото: Швейцарія також опинилася в лідерах (unsplash.com)

Найкомфортніший регіон – Північна Америка

В рейтингу найбільш комфортних для життя регіонів Північна Америка посідає перше місце. Навіть попри те, що жодна країна цього регіону не потрапила до топ-10.

У Північній Америці лише дві країни, включені до рейтингу: Канада (№15) і США (№18): вони обидві займають відносно високе місце. Як повідомляє ВЕФ, Західна та Східна Європа (у групі з Центральною Азією) мають більше країн серед лідерів, що зрештою знижує їхній середній регіональний показник.

Фото: Найкомфортніші регіони світу для життя пенсіонерів (інфографіка WEF – Visual Capitalist, traveltomorrow)

Оскільки тривалість життя зростає, а кількість населення пенсійного віку продовжує збільшуватися в усьому світі, багато країн вирішують змінити свою пенсійну політику, щоб заохотити людей працювати довше.

Наприклад, у 2018 році люди у Великій Британії могли вимагати отримання державної пенсії, коли їм виповнилося 65 років. До 2028 року цей віковий ценз буде підвищено до 67 років. Втім, втручання уряду може не знадобитися, оскільки багато людей у всьому світі набагато частіше вирішують залишитися працювати й після настання пенсійного віку.

Тим часом емігранти оцінили найкращі та найгірші європейські країни у 2022 році з точки зору кар'єри, соціального життя та охорони здоров'я. Стало відомо, які країни Європи вони радять для переїзду та життя.

Також були названі топ 10 найбільш затребуваних професій в Європі. Це спеціальності, в яких стало значно більше шансів знайти роботу і з'являється більше вакансій.