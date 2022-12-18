Экология, медицина и пенсии. Лучшие страны, где комфортно жить пожилым людям

Уровень рождаемости во многих странах мира за десять лет существенно снизился. Хотя средний возраст населения некоторых развивающихся стран еще низкий, во многих развитых странах средний возраст растет. Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что к 2050 году количество людей во всем мире возрастом 65 лет и старше достигнет 30%.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow рассказывает, в каких странах мира – лучшее качество жизни для пожилых людей.

Качество жизни, медицины и налогов. Как определяли лучшие страны для пенсионеров

По данным Всемирного экономического форума (World Economic Forum), многие страны борются с проблемами, связанными с быстрым старением населения. Глобальный индекс пенсионного возраста (GRI) рассматривает выход на пенсию с другой, более количественной точки зрения. Там каждый год рассматривают 44 разных стран и ранжируют их на основе их пенсионного обеспечения.

Индекс учитывает 18 факторов, сгруппированных в четыре основные категории:

здравоохранение : расходы на здравоохранение на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни и расходы на здравоохранение без страхования;

качество жизни : уровень счастья, вода и санитария, качество воздуха, другие факторы окружающей среды и биоразнообразия/среда обитания;

материальное благосостояние : доход на душу населения, равенство доходов и уровень занятости;

финансы на пенсии: государственный долг, процентные ставки, инфляция, управление, налоговое давление и банковские кредиты.

С помощью этих 18 показателей для каждой страны определяется оценка от 0,01 до 1, которая затем превращается в процент.

Фото: Где лучше жить пожилым людям (инфографика WEF – Visual Capitalist, traveltomorrow)

Лучшие в рейтинге. Швейцария и Норвегия

Норвегия получила самый высокий балл в категории "Здоровье", главным образом из-за высокой средней продолжительности жизни, которая составляет 83 года. Это на 9 лет больше, чем в среднем по миру. Страна также имеет самый высокий балл среди всех стран за управление – категорию, оцениваемую путем оценки уровня коррупции в стране, политической стабильности и эффективности правительства.

В целом, скандинавские страны традиционно отличаются качественным социальным обеспечением пенсионеров. В Норвегии пенсионная система состоит из трех частей. Из государственного бюджета идет 18%, часть из закрытого фонда "Норвегия", который вкладывает средства во внутренние и скандинавские инвестиции.

Фото: В Норвегии высокая средняя продолжительность жизни – 83 года. Это на 9 лет больше, чем в среднем по миру (unsplash.com)

Есть еще фонд "Глобальный" под руководством центрального банка страны – туда поступают средства избыточных доходов нефтяного сектора и инвестируются по всему миру. Чтобы получить минимальную пенсию в Норвегии, нужно три года стажа. Для 100% пенсии – 40 лет стажа. Минимальная выплата – 13 тысяч крон (примерно 44 тысячи гривен в месяц).

Вторая в списке – Швейцария с общим результатом 80%. Это страна с высоким рейтингом по экологическим факторам, а также имеет самый высокий общий балл в категории "Финансы на пенсии".

Фото: Швейцария также оказалась в лидерах (unsplash.com)

Самый комфортный регион – Северная Америка

В рейтинге наиболее комфортных для жизни регионов Северная Америка занимает первое место. Даже несмотря на то, что ни одна страна этого региона не попала в топ-10.

В Северной Америке всего две страны, включенные в рейтинг: Канада (№15) и США (№18): они обе занимают относительно высокое место. Как сообщает ВЭФ, Западная и Восточная Европа (в группе с Центральной Азией) имеют больше стран среди лидеров, что в конечном счете снижает их средний региональный показатель.

Фото: Самые комфортные регионы мира для жизни пенсионеров (инфографика WEF – Visual Capitalist, traveltomorrow)

Поскольку продолжительность жизни растет, а количество населения пенсионного возраста продолжает расти во всем мире, многие страны решают изменить свою пенсионную политику, чтобы поощрить людей работать дольше.

Например, в 2018 году люди в Великобритании могли потребовать получения государственной пенсии, когда им исполнилось 65 лет. К 2028 году этот возрастной ценз будет повышен до 67 лет. Впрочем, вмешательство правительства может не понадобиться, поскольку многие во всем мире уже намного чаще решают остаться работать и после наступления пенсионного возраста.

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