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Єгипту не буде. Авіакомпаніям РФ остаточно заборонили польоти над популярною країною

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Вівторок 27 грудня 2022 16:51
Єгипту не буде. Авіакомпаніям РФ остаточно заборонили польоти над популярною країною Фото: Скасування польотів до Єгипту (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Російські авіакомпанії скасовують польотні програми до Єгипту, заплановані на зимовий сезон. Перевізникам не можна літати через Йорданію та сусідні країни.

Про повну зупинку рейсів до Єгипту повідомили iFly та інші авіакомпанії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на profi.travel.

Проблеми з польотами до Єгипту у російських авіаперевізників виникли через заборону прольоту в небі Йорданії з 15 грудня без наявності англійського страхування. Російські страховки для літаків із подвійною реєстрацією перестали визнавати.

"У зв'язку з відсутністю дозволу на використання повітряного простору Йорданії, а також запровадженими обмеженнями на проліт низки інших держав, авіакомпанія iFly повідомила про вимушене скасування програми міжнародних рейсів до Єгипту з пунктів на території РФ", – зазначили в прес-службі одного з туроператорів.

Останні два тижні російських туристів вивозили з Єгипту рейсами 22 сторонніх авіакомпаній – всього на курортах "застрягли" 7500 росіян.

Єгипту не буде. Авіакомпаніям РФ остаточно заборонили польоти над популярною країною

Фото: Росіянам буде складніше потрапити на курорти Єгипту (unsplash.com/sean-wang)

Зазначається, що перевізник iFly не зміг домовитися з владою Йорданії та не отримав дозвіл на польоти через Сирію.

Авіакомпанія "Уральські авіалінії" також повідомила про відміну рейсів до Єгипту з Єкатеринбурга.

Раніше туроператор PEGAS Touristik зняв прямі польотні програми з низки міст та перевів пасажирів на транзитні рейси через Анталію.

Тим часом експерти сходяться на думці, що для компаній, які експлуатують літаки з подвійною реєстрацією (які не повернули лізингодавцям після введення санкцій через війну), немає серйозних шансів швидко знайти нові маршрути в Хургаду та Шарм-ель-Шейх.

Перевізники ведуть переговори про викуп 400 літаків, які не можуть літати через подвійну реєстрацію. Однак санкції забороняють лізингодавцям отримувати гроші від російських компаній.

Нагадаємо, ми писали,що тисячі росіян не можуть повернутися з Єгипту через санкції.

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