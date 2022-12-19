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Тисячі росіян не можуть повернутися з Єгипту через санкції: причини

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Понеділок 19 грудня 2022 12:30
Тисячі росіян не можуть повернутися з Єгипту через санкції: причини Фото: Літак авіакомпанії Nordwind Airlines (wikimedia.org/Anna Zvereva)
Автор: Ольга Маджумдар

Із закриттям неба Йорданії для російських літаків через відсутність міжнародного страхування багато чартерних рейсів у Єгипет були скасовані.

Через це кілька тисяч російських туристів "застрягли" в країні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на profi.travel.

Авіаційна влада з 15 грудня ввела обмеження на проліт повітряних суден, які застраховані у російських страхових компаніях і вимагає страхування в Англії, яке перевізники не можуть отримати через західні санкції.

Тому авіакомпанії РФ, які виконували чартерні рейси в Єгипет, були змушені скасувати рейси та переглядати маршрути польотів. Одним із варіантів був "коридор" у небі Сирії, на який міністерство оборони має дати дозвіл. Обліт через Іран чи акваторію Індійського океана збільшить тривалість польотів удвічі й зробить їх збитковими.

Наразі відомо, що проблеми з польотами в Єгипет виникли у авіакомпаній Nordwind Airlines, Pegas Fly, I Fly та "Росія".

Як повідомляють російські ЗМІ, лише для вивезення пасажирів авіакомпанії I Fly із Єгипту потрібно 15 вивізних рейсів.

Тисячі росіян не можуть повернутися з Єгипту через санкції: причиниФото: Літак авіакомпанії I Fly (wikimedia.org/Pavel Adzhigildaev)

Загалом три авіакомпанії, які літали в Єгипет, мали місткість на 2-3 тисячі пасажирів щодня. Близько 3 тисяч пасажирів мають повернутися з Єгипту. Вони залишаються в країні, доки вирішується питання з їхнім вивезенням літаками інших авіакомпаній: Egypt Air и Corendon (Туреччина).

Експерти авіаційної галузі зауважують, що проблема з невизнанням російських страхових сертифікатів виглядає серйозно. Такі рішення країн можуть бути спричинені побоюваннями вторинних санкцій з боку ЄС та США.

Нещодавно Лаос закрив своє небо для прольоту рейсів "Аерофлоту", через що компанії стало складніше літати до Таїланду без дозаправки по дорозі.

Нагадаємо, ми писали, що російська авіакомпанія штрафуватиме пасажирів за вихід із літака.

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