Египта не будет. Авиакомпаниям РФ окончательно запретили полеты над популярной страной

Российские авиакомпании отменяют полетные программы в Египет, запланированные на зимний сезон. Перевозчикам нельзя летать через Иорданию и соседние страны.

О полной остановке рейсов в Египет сообщили iFly и другие авиакомпании, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на profi.travel.

Проблемы с полетами в Египет у российских авиаперевозчиков возникли из-за запрета на пролет в небе Иордании с 15 декабря без наличия английского страхования. Российские страховки для самолетов с двойной регистрацией перестали признавать.

"В связи с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенными ограничениями на пролет ряда других государств, авиакомпания iFly уведомлила о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории РФ", – отметили в пресс-службе одного из туроператоров.

В последние две недели российских туристов вывозили из Египта рейсами 22 сторонних авиакомпаний – всего на курортах "застряли" 7500 россиян.

Фото: Россиянам будет сложнее попасть на курорты Египта (unsplash.com/sean-wang)

Отмечается, что перевозчик iFly не смог договориться с властями Иордании и не получил разрешение на полеты через Сирию.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" также сообщила об отмене рейсов в Египет из Екатеринбурга.

Ранее туроператор PEGAS Touristik снял прямые полетные программы из ряда городов и перевел пассажиров на транзитные рейсы через Анталью.

Между тем, эксперты сходятся во мнении, что для компаний, которые эксплуатируют самолеты с двойной регистрацией (которые не вернули лизингодателям после введения санкций из-за войны), нет серьезных шансов быстро найти новый маршруты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Перевозчики ведут переговоры о выкупе 400 самолетов, которые не могут летать из-за двойной регистрации. Однако санкции запрещают лизингодателям получать деньги от российских компаний.

Напомним, мы писали, что тысячи россиян не могут вернуться из Египта из-за санкций.