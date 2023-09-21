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У Єгипті будують залізницю від пляжів до пірамід: які будуть поїзди

Четвер 21 вересня 2023 16:43
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У Єгипті будують залізницю від пляжів до пірамід: які будуть поїзди Фото: Луксор у Єгипті (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Єгипті активно почали будувати високошвидкісну залізничну лінію між Хургадою і Луксором. Нова гілка залізничної мережі з'єднає всі види туристичних зон.

Довжина залізничної ділянки, яка обслуговуватиме туристів – 225 км. Вона захоплюватиме аеропорт Хургади та порт Сафага, повідомляє РБК-Україна з посиланням на youm7.com.

Високошвидкісна залізнична лінія, яка з'єднає пляжі Хургади з стародавніми храмами Луксора і Пірамідами в Каїрі, активно будується. Днями роботи на ділянці Кена-Хургада-Сафага оцінив міністр транспорту Камель Аль-Вазір.

Він оглянув пересадкову станцію Кена між основною лінією в Асуан і Абу-Сімбел та лінією через Хургаду до Сафаги. Гілка завдовжки 225 км з'єднає зони дайвінгу, пляжного туризму у Хургаді та культурно-історичного туризму у Луксорі.

"Використання пересадкових станцій дозволить туристам дістатися кожної з пірамід Гізи, а також до Луксору, Асуана і Абу-Сімбела. Це дозволить урізноманітнити туристичні програми для туриста за одну поїздку", – сказав чиновник.

Мережа електропоїздів матиме три основні лінії приблизно на 2000 км. Перша лінія протягнеться на 660 км між Айн Сохна, проходячи через місто Ель-Аламейн і далі Марса Матрух. Друга лінія буде прокладена на 1100 км між Каїром і Абу-Сімбелом біля південного кордону, проходячи через Луксор і Асуан. Третя лінія з'єднає Луксор, Сафагу та Хургаду на Червоному морі. Мережу планують відкрити до кінця 2024 року.

Швидкісні експрес-електропоїзди курсуватимуть зі швидкістю 230 км /год, регіональні електропоїздів – 160 км/год.

Раніше ми повідомляли, що на популярному курорті Єгипту акула напала на туристку.

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