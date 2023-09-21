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В Египте строят железную дорогу от пляжей до пирамид: какие будут поезда

Четверг 21 сентября 2023 16:43
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В Египте строят железную дорогу от пляжей до пирамид: какие будут поезда Фото: Луксор в Египте (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Египте активно начали строить высокоскоростную железнодорожную линию между Хургадой и Луксором. Новая ветка железнодорожной сети соединит все виды туристических зон.

Длина железнодорожного участка, который будет обслуживать туристов – 225 км. Она будет захватывать аэропорт Хургады и порт Сафага, сообщает РБК-Украина со ссылкой на youm7.com.

Высокоскоростная железнодорожная линия, соединяющая пляжи Хургады с древними храмами Луксора и Пирамидами в Каире, активно строится. На днях работы на участке Кена-Хургада-Сафага оценил министр транспорта Камель Аль-Вазир.

Он осмотрел пересадочную станцию Кена между основной линией Асуан и Абу-Симбел и линией через Хургаду в Сафагу. Ветка протяженностью 225 км соединит зоны дайвинга, пляжного туризма в Хургаде и культурно-исторического туризма в Луксоре.

"Использование пересадочных станций позволит туристам добраться до каждой из пирамид Гизы, а также в Луксор, Асуан и Абу-Симбел. Это позволит разнообразить туристические программы для туриста за одну поездку", – сказал чиновник.

Сеть электропоездов будет иметь три основных линии примерно на 2000 км. Первая линия протянется на 660 км между Айн Сохна, проходя через город Эль-Аламейн и далее Марса Матрух. Вторая линия будет проложена на 1100 км между Каиром и Абу-Симбелом у южной границы, проходя через Луксор и Асуан. Третья линия соединит Луксор, Сафагу и Хургаду на Красном море. Сеть планируют открыть до конца 2024 года.

Скоростные экспресс-электропоезда будут курсировать со скоростью 230 км/ч, региональные электропоезда – 160 км/ч.

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