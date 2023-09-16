У яких країнах українці відпочивали на морі цього літа: найпопулярніші напрямки

Українці цього літа подорожували не лише Україною, але й намагалися організувати дітям відпочинок на морі. Для цього обирали напрямки, куди можна дістатися автобусом чи літаком.

Які країни були найпопулярніші серед українців влітку 2023 року, TRAVEL РБК-Україна розповіли у компанії "Join UP!".

Топ-5 країн, куди українці їхали на море

Улітку 2023 року разом туроператор організував відпочинок за кордоном 98 498 туристам. За цей самий період 2022 року – лише 41094.

Найбільше інтерес зріс за рік до Туреччини (39 126 туристів проти 21 781 у 2022 році), Єгипту (20 214 туристи проти 2 919 у 2022 році) та Чорногорії (16 631 турист проти 3554 торік). Ці три країни обрали понад 77% усіх туристів, що поїхали у відпустку за межі України протягом літа 2023 року. Ці напрямки є лідерами найбільш запитуваними для відпочинку з дітьми.

У топ-5 країн, які були найпопулярніші цього року, увійшли:

Туреччина;

Єгипет (у 2022 році – Болгарія);

Чорногорія;

Греція (у 2022 році – Єгипет);

Албанія (у 2022 році – Греція).

Фото: Відпочинок у Туреччині (unsplash.com)

У цьому році відпочинок за кордоном відчутно подорожчав порівняно із цінами минулого року:

Туреччина подорожчала на 34,7%;

Єгипет – на 16,9%;

Чорногорія – на 25%;

Греція – на 51,7%.

Але Болгарія стала доступнішою – середня вартість відпустки зменшилася на 6%.

Попит на автобусні тури зріс

Попит на автобусні тури збільшився майже у 3 рази порівняно з показниками минулого року. Цього літа у подорож автобусом із туроператором вирушили 12 244 туристів (торік – 4397 туристів).

Але попри те, що літати літаком можна лише з аеропортів інших країн, попит на авіатури серед українців залишається високим. Влітку 2023 року літаком подорожували 80 652 туристи, тоді як минулого року за той самий період – лише 26 984 туристи.

Найпопулярнішим аеропортом вильоту для мандрівників з України є Кишинів.

Фото: Відпочинок за кордоном відчутно подорожчав (unsplash.com)

Українці повернулись до планування відпусток заздалегідь

У цьому році українські туристи стали планувати відпочинок за кілька тижнів. Терміни раннього бронювання повернулися до доковідних часів. Тоді мандрівники бронювали відпочинок в середньому за 22 днів. Під час пандемії та у 2022 році туристи не ризикували оплачувати путівки заздалегідь – в ці роки термін раннього бронювання скоротився до 15 днів.

Наразі це єдиний показник, який повернувся до рівня до пандемії.

"Світова індустрія подорожей стрімко набирає обертів, тому відпочинок стає дорожчим. Ще до початку літнього сезону Всесвітня туристична організація говорила про відновлення на рівні 80% в порівнянні з допандемійним періодом. Влітку ми побачили, як ці процеси пришвидшились. Для України ситуація інша, але навіть у наших непростих умовах фіксуємо понад двократне зростання попиту", – зазначає регіональний директор Join UP! Антон Савченко.

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