ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єдине інтерв'ю. В Україні вийшов фільм про останню Праведницю народів світу з Одеси

Новость на русском →
Понеділок 30 січня 2023 16:06
Єдине інтерв'ю. В Україні вийшов фільм про останню Праведницю народів світу з Одеси Фото: Фотографії з архіву Олімпіади Данильянц (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Проект "Слово Праведника" про українських Праведників народів світу завершив роботу над 14-м документальним фільмом. Він присвячений останній Праведниці з Одеси Олімпіаді Данильянц.

У фільмі показано єдине інтерв'ю, яке вона дала у своєму житті своєму онукові Євгену, розповідає РБК-Україна. Одеситка померла 2022 року у віці 100 років.

Праведники світу – люди неєврейської національності, котрі під час Другої світової рятували євреїв від знищення нацистами. Активний пошук Праведників розпочався в Україні лише у 1990-ті роки. Станом на 2021 рік звання Праведника народів світу було надано 2673 українцям.

"Це вже другий фільм, який ми випустили з початку війни, та 14-й фільм про Праведників світу з України у проекті "Слово Праведника". Порадившись із колегами, ми вирішили все одно продовжувати роботу. Влітку 2022 року ми випустили фільм про Праведників світу із села Тарандинці на Полтавщині, родину Галич. І тепер – фільм про Олімпіаду Данильянц з Одеси", – розповіла продюсер фільму "Слово Праведника" Маргарита Ормоцадзе-Яковлева.

Відео: Документальний фільм про Олімпіаду Данильянц (YouTube/MargoYakovleva)

Відео було знято заздалегідь. У фільмі показані унікальні фотографії з домашнього архіву Праведниці, а також історичні кадри старої Одеси.

У процесі роботи над фільмом допомагала родина Праведниці. Про Олімпіаду Данильянц дбала її внучка Ірина Петрова, співробітники проекту також допомагали чим могли: купували ліки, продукти, поповнювали рахунок на телефоні.

"Це героїчна родина прекрасних людей – правнук Праведниці Євген Петров вже 24 лютого був у військкоматі, і з першого дня війни захищає Україну. Він має також єврейське коріння, і про нього як про одного з євреїв в українській армії вже писали. Всього в ЗСУ, якщо не помиляюся, воюють понад 2 тисячі євреїв. Це ще одна героїчна сторінка спільної боротьби українців та євреїв за правду і мир", – додала вона.

Нагадаємо, ми писали, як сім'я Праведників після Другої світової знову рятується від війни – тепер із Росією.

Також ми розповідали, що у Києві показали фільм про українців, які рятували євреїв під час Голокосту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Голокост Вторая мировая война
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Всі точки зору