Єдине інтерв'ю. В Україні вийшов фільм про останню Праведницю народів світу з Одеси

Проект "Слово Праведника" про українських Праведників народів світу завершив роботу над 14-м документальним фільмом. Він присвячений останній Праведниці з Одеси Олімпіаді Данильянц.

У фільмі показано єдине інтерв'ю, яке вона дала у своєму житті своєму онукові Євгену, розповідає РБК-Україна. Одеситка померла 2022 року у віці 100 років.

Праведники світу – люди неєврейської національності, котрі під час Другої світової рятували євреїв від знищення нацистами. Активний пошук Праведників розпочався в Україні лише у 1990-ті роки. Станом на 2021 рік звання Праведника народів світу було надано 2673 українцям.

"Це вже другий фільм, який ми випустили з початку війни, та 14-й фільм про Праведників світу з України у проекті "Слово Праведника". Порадившись із колегами, ми вирішили все одно продовжувати роботу. Влітку 2022 року ми випустили фільм про Праведників світу із села Тарандинці на Полтавщині, родину Галич. І тепер – фільм про Олімпіаду Данильянц з Одеси", – розповіла продюсер фільму "Слово Праведника" Маргарита Ормоцадзе-Яковлева.

Відео: Документальний фільм про Олімпіаду Данильянц (YouTube/MargoYakovleva)

Відео було знято заздалегідь. У фільмі показані унікальні фотографії з домашнього архіву Праведниці, а також історичні кадри старої Одеси.

У процесі роботи над фільмом допомагала родина Праведниці. Про Олімпіаду Данильянц дбала її внучка Ірина Петрова, співробітники проекту також допомагали чим могли: купували ліки, продукти, поповнювали рахунок на телефоні.

"Це героїчна родина прекрасних людей – правнук Праведниці Євген Петров вже 24 лютого був у військкоматі, і з першого дня війни захищає Україну. Він має також єврейське коріння, і про нього як про одного з євреїв в українській армії вже писали. Всього в ЗСУ, якщо не помиляюся, воюють понад 2 тисячі євреїв. Це ще одна героїчна сторінка спільної боротьби українців та євреїв за правду і мир", – додала вона.

Нагадаємо, ми писали, як сім'я Праведників після Другої світової знову рятується від війни – тепер із Росією.

Також ми розповідали, що у Києві показали фільм про українців, які рятували євреїв під час Голокосту.