Единственное интервью. В Украине вышел фильм о последней Праведнице народов мира из Одессы

Проект "Слово Праведника" об украинских Праведниках народов мира завершил работу над 14-м документальным фильмом. Он посвящен последней Праведнице из Одессы Олимпиаде Данильянц.

В фильме показано единственное интервью, которое она дала в своей жизни своему внуку Евгению, рассказывает РБК-Украина. Одесситка умерла в 2022 году в возрасте 100 лет.

Праведники мира – люди нееврейской национальности, которые во время Второй мировой спасали евреев от уничтожения нацистами. Активный поиск Праведников начался в Украине только в 1990-е годы. По состоянию на 2021 год звание Праведника народов мира было присвоено 2673 украинцам.

"Это уже второй фильм, который мы выпустили с начала войны, и 14-й фильм о Праведниках мира из Украины в проекте "Слово Праведника". Посоветовавшись с коллегами, мы решили все равно продолжать работу. Летом 2022 года мы выпустили фильм о Праведниках мира из села Тарандинци на Полтавщине, семье Галич. И теперь – фильм об Олимпиаде Данильянц из Одессы", – рассказала изданию продюсер фильма "Слово Праведника" Маргарита Ормоцадзе-Яковлева.

Видео: Документальный фильм про Олимпиаду Данильянц (YouTube/Margo Yakovleva)

Видео было снято заранее. В фильме показаны также уникальные фотографии из домашнего архива Праведницы, а также исторические кадры старой Одессы.

В процессе работы над фильмом помогала семья Праведницы. Об Олимпиаде Данильянц заботилась ее внучка Ирина Петрова, сотрудники проекта также помогали чем могли: покупали лекарство, продукты, пополняли счет на телефоне.

"Это героическая семья прекрасных людей – правнук Праведницы Евгений Петров уже 24 февраля был в военкомате, и с первого дня войны защищает Украину. У него есть также еврейские корни, и о нем как об одном из евреев в украинской армии уже писали. Всего в ЗСУ, если не ошибаюсь, воюют более 2 тысяч евреев. Это еще одна героическая страница совместной борьбы украинцев и евреев за правду и мир", – добавила она.

Напомним, мы писали, как семья Праведников после Второй мировой снова спасается от войны – теперь с Россией.

Также мы рассказывали, что в Киеве показали фильм об украинцах, спасавших евреев во время Холокоста.