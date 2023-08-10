Дві третини українських біженців у Чехії живуть за межею бідності: дослідження

Українським біженцям у Чехії бракує грошей на проживання. Дві третини працездатних людей влаштувалися на роботу, але переважно заробляють мінімум.

У якій економічній ситуації опинилися українці в Чехії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на novinky.cz.

Соціологічна організація PAQ Research спільно з Інститутом соціології Академії наук Чеської Республіки у червні 2023 року опитали українських біженців про їхній рівень життя. Участь взяли 1425 сім'ї, в яких проживає 3789 людей, у тому числі 1203 дитини.

Згідно з результатами, 68% біженців живуть за межею бідності, а 45% сімей зі своїми заощадженнями могли б протриматися менше місяця.

Між тим, 67% економічно активних біженців вже знайшли роботу, але понад 40% з них виконують роботу значно нижчу за свою кваліфікацію. Третина респондентів заявили, що вони працюють без соціального та медичного страхування та відпусток.

"Дві третини біженців заробляють лише до 150 крон на годину (6 євро – ред). Чверті людей треба мати більше роботи, щоб прогодувати себе", – йдеться в опитуванні.

Найбільшою перешкодою для працевлаштування біженці називають:

недостатнє знання чеської мови – 71%;

неможливість організувати догляд за дітьми – 29%;

проблеми з визнанням освіти з України – 28%.

Близько половини біженців (49%) живуть в орендованому житлі. Із 1 липня держава оплачує проживання понад 150 днів тільки вразливим категоріям втікачів від війни.

Фото: Безкоштовне розміщення українських біженців у Чехії (gettyimages.com)

Соціологи вважають, що зміна схеми державної підтримки може спонукати деяких українців приховувати доходи. У червні допомогу отримали 60% біженців.

"У розрахунок гуманітарної допомоги входить 100% доходу домогосподарства. Якщо легальний дохід збільшиться на 1 крону, допомога також зменшиться на 1 крону, а загальний дохід не збільшиться. Це демотивує від збільшення легальних доходів, держава програє в меншому зборі податків і зборів", – пояснив соціолог Даніель Прокоп.

Він пропонує при нарахуванні допомоги брати до уваги лише частину трудового доходу.

"Це може бути 70% доходу від роботи, як у випадку з чеськими домогосподарствами, які звертаються за фінансовою допомогою", - припускає експерт.

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