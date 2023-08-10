Две трети украинских беженцев в Чехии живут за чертой бедности: исследование

Украинским беженцам в Чехии не хватает денег на проживание. Две трети трудоспособных людей устроились на работу, но в большинстве своем зарабатывают минимум.
В какой экономической ситуации оказались украинцы в Чехии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на novinky.cz.
Социологическая организация PAQ Research совместно с Институтом социологии Академии наук Чешской Республики в июне 2023 года опросили украинских беженцев об их уровне жизни. Участие приняли 1425 семьи, в которых проживает 3789 человек, в том числе 1203 ребенка.
Согласно результатам, 68% беженцев живут за чертой бедности, а 45% семей со своими сбережениями могли бы продержаться меньше месяца.
Между тем, 67% экономически активных беженцев уже нашли работу, но более 40% из них выполняют работу значительно ниже своей квалификации. Треть респондентов заявили, что работают без социального и медицинского страхования и отпусков.
"Две трети беженцев зарабатывают лишь до 150 крон в час (6 евро – ред). Четверти людей нужно иметь больше работы, чтобы прокормить себя", – говорится в опросе.
Наибольшим препятствием для трудоустройства беженцы называют:
Около половины беженцев (49%) живут в съемном жилье. С 1 июля государство оплачивает проживание более 150 дней только уязвимым категориям бежавших от войны.
Социологи считают, что изменение схемы государственной поддержки может побудить некоторых украинцев скрывать доходы. В июне помощь получили 60% беженцев.
"В расчет гуманитарной помощи входит 100% дохода домохозяйства. Если легальный доход увеличится на 1 крону, пособие также уменьшится на 1 крону, а общий доход не увеличится. Это демотивирует от увеличения легальных доходов, государство проигрывает в меньшем сборе налогов и сборов", – объяснил социолог Даниэль Прокоп.
Он предлагает при начислении пособия принимать во внимание только часть трудового дохода.
"Это может быть 70% дохода от работы, как в случае с чешскими домохозяйствами, обращающимися за финансовой помощью", –допускает эксперт.
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