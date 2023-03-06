Два поїзди на день. Як дістатися до Угорщини прямим рейсом з України

Українці можуть подорожувати до Угорщини прямими поїздами з України двічі на день. Мандрівка триває 6 годин.
Як дістатися до столиці Угорщини, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".
Щодня пасажири з України можуть дістатися Будапешта двома прямими поїздами із Мукачево:
Поїзди зупиняються на станціях Ньїредьгаза, Дебрецен та інших.
Дістатись до міста Мукачево можна з різних регіонів України:
У зворотному напрямку поїзд №34 "Латориця" Будапешт – Мукачево відправляється щоденно зі станції Будапешт-Ньюгаті о 07:23, Феріхедь (міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста) – 07:42/07:43, Чоп – 13:40/14:20, прибуття до Мукачева о 15:30. Додатково щодня курсує поїзд Дебрецен - Мукачево (Дебрецен – о 05:58, Мукачево – об 11:13).
Далі в Україні можна їхати такими поїздами:
Поїзди у напрямку Будапешта прибувають та відправляються з платформи "Західна" – за 500 м від вокзалу Мукачево.
Орієнтовна вартість квитка на потяг Мукачево-Будапешт - 1200 грн. Продаж квитків проводиться тільки через касу міжнародного сполучення.
Пасажири поїзда зекономлять час поїздки, бо не будуть витрачати час на технічні операції при перетині державного кордону України та Угорщини, зазначають у tourinform.org.ua. Також зручно дістатися до Мукачево з закарпатських міст Берегово, Ужгород, Хуст, Свалява.
Поїзд "Латориця" зручний для відвідин угорських міст Ніредьгаза, де знаходяться термальні води,, а також місто Дебрецена, де є міжнародний аеропорт і термальні води. Також мандрівникам зручно доїхати до зупинки у аеропорту Феріхедь в Будапешті.
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