ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вісім сучасних вагонів. У чому особливість нового поїзда до Польщі

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 13:47
Вісім сучасних вагонів. У чому особливість нового поїзда до Польщі Фото: Новий поїзд Київ-Хелм (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Новий рейс №19/20 Київ – Хелм курсує 5-й день. "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, щоб більше пасажирів могли дістатися Варшави.

В чому особливість нового поїзда до Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Зазначається, що квитки на цей поїзд придбали вже понад 2000 пасажирів. Його вагони їдуть до Польщі разом із ріцами поїзду Київ-Варшава. На кордоні вагони відчіпляються і їдуть самостійно на Хелм, поки "варшавський" поїзд 67/68 "перевзувається" для євроколії.

Поїзд №19/20 Київ – Хелм має такий графік руху:

  • із Києва відправлення щодня о 18:14, до Хелма прибуття о 4:55;
  • із Хелма поїзд №19/20 відправляється о 23:45 і прибуває до Києва о 13:07.

"Поїзд №19/20 був призначений для того, щоб дати мешканцям Києва додаткове зручне сполучення з Варшавою: прибувши до Хелма о 4:55, пасажири, які планують далі рухатись до Варшави, можуть відпочивати у вагонах до 6:30 ранку, а після – зручно пересісти на польський поїзд ІС21010 на тому ж пероні, який відправляється о 7:00 та прибуває до Варшави о 10:12", – пояснюють в "Укрзалізниці".

У зворотному напрямку так само: з Варшави польський поїзд ІС виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Вже о 21:50 пасажири зможуть сісти на поїзд №19/20 із Хелма до Києва, який відправляється о 23:45.

Вісім сучасних вагонів. У чому особливість нового поїзда до Польщі

Фото: Поїзд з новими вагонами (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Квитки на польський поїзд до Варшави можна придбати заздалегідь в онлайн у застосунку PKP або у касира на пероні. Розрахуватись можна або готівкою (в злотих), або карткою будь-якого банку. Для уникнення подвійної конвертації при оплаті варто вибрати злотий як валюту платежу.

Зазначається, що у складі поїзда №19/20 – 8 нових вагонів (2022 року випуску), включно з вагоном для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, ми писали, як доїхати у Варшаву і Перемишль залізницею в лютому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Варшава поїзди
Відпочинок в Україні
Точки зору
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Наталія Будянська
Складнощі адаптації. Як я переїздила до Словаччини через війну та чому повернулася в Україну
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Олег Васильєв
Від 230 гривень. Топ найбюджетніших поїздів до Карпат з різних міст України
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Всі точки зору