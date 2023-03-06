Два поезда в день. Как добраться в Венгрию прямым рейсом из Украины

Украинцы могут путешествовать в Венгрию прямыми поездами из Украины дважды в день. Путешествие длится 6 часов.
Как добраться до столицы Венгрии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу "Укрзализныци".
Ежедневно пассажиры из Украины могут добраться в Будапешт двумя прямыми поездами из Мукачево:
Поезда останавливаются на станциях Ньиредьгаза, Дебрецена и других.
Добраться до города Мукачево можно из разных регионов Украины:
В обратном направлении поезд №34 "Латорица" Будапешт – Мукачево отправляется ежедневно от станции Будапешт-Ньюгати в 07:23, Ферихедь (международный аэропорт имени Ференца Листа) – 07:42/07:43, Чоп – 13:40/14:20, прибытие в Мукачево в 15:30. Дополнительно ежедневно курсирует поезд Дебрецен – Мукачево (Дебрецен – в 05:58, Мукачево – в 11:13).
Далее в Украине можно ехать следующими поездами:
Поезда в направлении Будапешта прибывают и отправляются с платформы "Западная" – в 500 м от вокзала Мукачево.
Ориентировочная стоимость билета на поезд Мукачево-Будапешт – 1200 грн. Продажа билетов производится только через кассу международного сообщения.
Пассажиры поезда сэкономят время поездки, потому что не будут тратить время на технические операции при пересечении государственной границы Украины и Венгрии, отмечают в tourinform.org.ua. Также удобно добраться до Мукачево из закарпатских городов Берегово, Ужгород, Хуст, Свалява.
Поезд "Латорица" удобен для посещения венгерских городов Ниредьгаза, где находятся термальные воды, а также город Дебрецена, где есть международный аэропорт и термальные воды. Также путешественникам удобно доехать до остановки в аэропорту Ферихедь в Будапеште.
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