Другі після німців. У Польщі підрахували витрати українців у 2022 році

Українці в Польщі в цьому році витратили удвічі більше грошей, ніж торік. У першому півріччі наші громадяни залишили в магазинах та закладах сфери послуг 2,1 млрд злотих.

Не набагато більше українці витрачали в Польщі до пандемії коронавірусу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

У 2016-2019 роках громадяни України витрачали в сусідній країні в середньому 3,4 мільярда злотих в рік (приблизно 700 млн євро). Експерти прогнозують, що українці і далі багато витрачатимуть в Польщі.

"Це означає, що ми можемо повернутися до результатів витрат українців, зафіксованих до пандемії. Тоді наші східні сусіди щоквартально витрачали в Польщі в середньому 2 мільярди злотих. Зараз це трохи менше, тобто 1,4 мільярда злотих", – пояснив засновник Personnel Service та експерт з ринку праці Кшиштоф Інглот.

Фото: Супермаркет у Любліні (unspash.com/vladislav-bogutski)

Загалом іноземці витратили у Польщі в першому півріччі 2022 року іноземці 16,5 млрд злотих. Це на 77,4% більше порівняно з попереднім роком, коли витрати сягнули 9,3 млрд злотих.

У квітні-червні 2022 року найбільше грошей витратили люди, які перетнули кордон з Німеччиною - 4,3 млрд злотих. На другому місці - витрати громадян, які перетинали кордон із Україною -1,4 млрд злотих та Чехією - 1,1 млрд злотих.

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