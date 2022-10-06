Вторые после немцев. В Польше подсчитали расходы украинцев в 2022 году

Украинцы в Польше в этом году потратили вдвое больше денег, чем в прошлом. В первом полугодии наши граждане оставили в магазинах и заведениях сферы услуг 2,1 млрд злотых.

Ненамного больше украинцы тратили в Польше до пандемии коронавируса, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

В 2016-2019 годах граждане Украины тратили в соседней стране в среднем 3,4 миллиарда злотых в год (около 700 млн евро). Эксперты прогнозируют, что украинцы и дальше будут много тратить в Польше.

"Это значит, что мы можем вернуться к результатам расходов украинцев, зафиксированных до пандемии. Тогда наши восточные соседи ежеквартально тратили в Польше в среднем 2 миллиарда злотых. Сейчас это чуть меньше, то есть 1,4 миллиарда злотых", – объяснил основатель Personnel Service и эксперт по рынку труда Кшиштоф Инглот.

Фото: Супермаркет в Люблине (unspash.com/vladislav-bogutski)

В общем иностранцы потратили в Польше в первом полугодии 2022 года 16,5 млрд злотых. Это на 77,4% больше по сравнению с предыдущим годом, когда расходы составили 9,3 млрд злотых.

В апреле-июне 2022 года больше денег потратили люди, пересекшие границу с Германией - 4,3 млрд злотых. На втором месте - расходы граждан, пересекавших границу с Украиной -1,4 млрд злотых и Чехией - 1,1 млрд злотых.

Напомним, мы писали, что французы будут платить за прием беженцев из Украины.