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150 євро на місяць. Французам платитимуть за прийом біженців із України

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Четвер 06 жовтня 2022 14:20
150 євро на місяць. Французам платитимуть за прийом біженців із України Фото: Українські біженці у Франції (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Франції запроваджують виплати французьким родинам, які приймають українських біженців. За кожного з них держава виділятиме 150 євро на місяць.

За програмою гроші зможуть отримати від 5000 до 12 000 сімей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Виплати отримуватимуть за біженців, які прожили не менше 90 днів у період із 1 квітня до 31 грудня 2022 року.

"Цей винятковий фінансовий захід дає змогу підтримати прояв спонтанної щедрості, який спостерігався під час початку війни в Україні, головної ланки в управлінні кризою та прийомі переміщених осіб з України", - зазначив міністр міст та житлового будівництва Олів’є Кляйн.

150 євро на місяць. Французам платитимуть за прийом біженців із України

Фото: Виплати зможуть отримати 12 тисяч французських сімей (gettyimages.com)

Виплати призначатимуться тим, хто прийме людей із України незалежно від їхньої національності. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили прийом біженців з державою.

За словами прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн, гроші за розміщення українських біженців почнуть виплачувати з кінця листопада.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні збільшили компенсацію за проживання переселенців.

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