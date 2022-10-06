150 євро на місяць. Французам платитимуть за прийом біженців із України

У Франції запроваджують виплати французьким родинам, які приймають українських біженців. За кожного з них держава виділятиме 150 євро на місяць.

За програмою гроші зможуть отримати від 5000 до 12 000 сімей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Виплати отримуватимуть за біженців, які прожили не менше 90 днів у період із 1 квітня до 31 грудня 2022 року.

"Цей винятковий фінансовий захід дає змогу підтримати прояв спонтанної щедрості, який спостерігався під час початку війни в Україні, головної ланки в управлінні кризою та прийомі переміщених осіб з України", - зазначив міністр міст та житлового будівництва Олів’є Кляйн.

Фото: Виплати зможуть отримати 12 тисяч французських сімей (gettyimages.com)

Виплати призначатимуться тим, хто прийме людей із України незалежно від їхньої національності. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили прийом біженців з державою.

За словами прем'єр-міністра Франції Елізабет Борн, гроші за розміщення українських біженців почнуть виплачувати з кінця листопада.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні збільшили компенсацію за проживання переселенців.