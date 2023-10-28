Дорожче, ніж рік тому. Скільки коштує орендувати квартиру у великих містах Польщі

У вересні в Польщі суттєво змінилися ціни на оренду житла. Найперше тому, що там частіше орендували житло студенти на початку навчального року. Пізніше ситуація з цінами трохи стабілізувалася.

РБК-Україна з посиланням на Bankier.pl розповідає, яка ситуація з цінами на оренду житла у великих містах Польщі й за яку ціну можна орендувати квартиру.

Скільки коштує оренда квартир у містах Польщі восени 2023 року

"Восени ми спостерігали корекцію цін на ринку оренди, а в деяких містах – суттєве уповільнення зростання вартості оренди, свідчать дані Otodom Analytics", – йдеться у публікації.

Скільки в середньому просили орендарі в найбільших містах Польщі?

"Це однозначно інша ситуація, ніж у вересні 2022 року. Тоді середні ціни на оренду постійно зростали, й подорожчання не зупинялося. Це єдина хороша новина для тих, хто шукає квартиру в оренду, адже орендні ставки в більшості проаналізованих міст і районів вищі, ніж минулого року", – зазначають на сайті.

Найпопулярніші квартири на ринку – студії площею до 40 квадратів та великі квартири в межах 40-59 кв. метрів.

Фото: У вересні в Польщі суттєво змінилися ціни на оренду житла (unsplash.com)

Середня вартість оренди квартири-студії площею до 40 метрів:

Варшава : 2 937 злотих або 620 євро (+6,5% подорожчання за 6 місяців);

: 2 937 злотих або 620 євро (+6,5% подорожчання за 6 місяців); Гдиня : 2 174 злотих або 459 євро (+3,0%);

: 2 174 злотих або 459 євро (+3,0%); Краків : 2 488 злотих або 525 євро (+2,3%);

: 2 488 злотих або 525 євро (+2,3%); Щецин : 2 020 злотих або 426 євро (-2,0%);

: 2 020 злотих або 426 євро (-2,0%); Вроцлав : 2 460 злотих або 519 євро (-1,7%);

: 2 460 злотих або 519 євро (-1,7%); Катовіце : 1 750 злотих або 369 євро (+7,0%);

: 1 750 злотих або 369 євро (+7,0%); Познань : 2 009 злотих або 424 євро (+5,3%);

: 2 009 злотих або 424 євро (+5,3%); Люблін : 2 102 злотих або 444 євро (+7,9%);

: 2 102 злотих або 444 євро (+7,9%); Лодзь: 1 637 злотих або 346 євро (-1,7%);

1 637 злотих або 346 євро (-1,7%); Бидгощ: 1625 злотих або 343 євро (+1,1%).

"У випадку квартир-студій варшавський ринок все ще намагається уникнути перевищення рівня 3 000 злотих на місяць.Також вересень приніс значне зниження (-4,6%) вартості житла в оренду у Гданську. Там середня сума, судячи з місцевих оголошень, знову впала нижче 2600 злотих/місяць", – йдеться у повідомленні.

Фото: Середні ціни на однокімнатні квартири-студії в польських містах (інфографіка РБК-Україна)

Середня вартість оренди в Лодзі також знизилася – більш ніж на 3%. Там ціни знижувалися три місяці поспіль. Проте ціна на оренду квартир-студій у Кракові, Вроцлаві та Познані безперервно зростає щонайменше на чверть.

У Вроцлаві, попри останні підвищення ставок, у вересні середня ціна виявилася майже на 2% нижчою. Ми також спостерігали щорічне скорочення цін в Щецині.

"На іншому полюсі опинилися Люблін, Краків і Катовіце, де середні очікування орендарів квартир-студій були принаймні на 7% вищими, ніж за аналогічний місяць 2022 року", – пишуть у статті.

Ціни на більші за площею квартири також змінилися.

Фото: У вересні після суттєвого подорожчання ціни на великі квартири трохи знизилися у Варшаві, Познані та Гдині (unsplash.com)

"У випадку з квартирами площею від 40 до 59 квадратних метрів складно знайти місто, де середня ціна пропозиції у вересні 2023 року була нижчою, ніж рік тому. Така ситуація спостерігалася лише у Вроцлаві (-0,7%). Середня сума, яку пропонують в оголошеннях у столиці Нижньої Сілезії, досі перевищує 3 000 злотих/місяць – вище, ніж у той же період 2022-го", – пишуть аналітики.

Там для порівняння наводять ціни на початку 2022 року, до початку вторгнення РФ в України й до напливу біженців до Польщі. Тоді середня ціна на квартири такого розміру становила приблизно 2 300 злотих на місяць: на понад 700 злотих дешевше.

У вересні після суттєвого подорожчання ціни на житло з великою площею трохи знизилися у Варшаві, Познані та Гдині. Також у восьми з одинадцяти регіонів Польщі, яку проаналізували автори, подешевшала оренда великих квартир площею від 60 до 89 метрів.

"Вересень – місяць, коли студенти найчастіше підписують договори оренди. У 2022 році квартири орендував кожен третій польський студент. Другим місяцем із найбільшим відсотком укладених договорів оренди (25%) є жовтень. Як виглядатимуть середні ціни пропозиції далі, дізнаємось за місяць", – відзначають аналітики.

Відзначимо, з 2010 року ціни на житло в країнах Європи зросли в середньому на 70%, свідчать дані Євростату. За цей час суттєвого подорожчання житла не було тільки в Італії, Греції та на Кіпрі. Ми писали, як змінилися ціни на нерухомість і орендні ставки на житло в Європі.

Також, як відомо, Краків – одне з найдорожчих міст Польщі по вартості житла. Пропонуємо почитати, скільки коштують квартири у Кракові та передмісті.

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