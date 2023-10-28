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Дороже, чем год назад. Сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши

Суббота 28 октября 2023 08:37
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Дороже, чем год назад. Сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши Фото: Квартиры в арену в городах Польши (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

В сентябре в Польше существенно изменились цены на аренду жилья. В первую очередь потому, что там чаще арендовали жилье студенты в начале учебного года. Позже ситуация с ценами несколько стабилизировалась.

РБК-Украина со ссылкой на Bankier.pl рассказывает, какая ситуация с ценами на аренду жилья в крупных городах Польши и по какой цене можно арендовать квартиру.

Сколько стоит аренда квартир в городах Польши осенью 2023 года

"Осенью мы наблюдали коррекцию цен на рынке аренды, а в некоторых городах, по крайней мере, существенное замедление роста стоимости аренды, свидетельствуют данные Otodom Analytics", – говорится в публикации.

Сколько в среднем просили арендаторы в самых больших городах Польши?

"Это однозначно другая ситуация, чем в сентябре 2022 года. Тогда средние цены на аренду постоянно росли, и подорожание не останавливалось. Это единственная хорошая новость для ищущих квартиру в аренду, ведь арендные ставки в большинстве проанализированных городов и районов выше, чем в прошлом году", – отмечают на сайте.

Самые популярные квартиры на рынке – студии площадью до 40 квадратов и большие квартиры в пределах 40-59 кв. метров.

Дороже, чем год назад. Сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши

Фото: В сентябре в Польше существенно изменились цены на аренду жилья (unsplash.com)

Средняя стоимость аренды квартиры-студии площадью до 40 метров:

  • Варшава: 2 937 злотых или 620 евро (+6,5% подорожание за 6 месяцев);
  • Гдыня: 2 174 злотых или 459 евро (+3,0%);
  • Краков: 2 488 злотых или 525 евро (+2,3%);
  • Щецин: 2 020 злотых или 426 евро (-2,0%);
  • Вроцлав: 2 460 злотых или 519 евро (-1,7%);
  • Катовице: 1 750 злотых или 369 евро (+7,0%);
  • Познань: 2 009 злотых или 424 евро (+5,3%);
  • Люблин: 2 102 злотых или 444 евро (+7,9%);
  • Лодзь: 1637 злотых или 346 евро (-1,7%);
  • Быдгощ: 1625 злотых или 343 евро (+1,1%).

"В случае квартир-студий варшавский рынок все еще пытается избежать превышения уровня 3 000 злотых в месяц. Также сентябрь принес значительное снижение (-4,6%) стоимости жилья в аренду в Гданьске. Там средняя сумма, судя по местным объявлениям, снова упала ниже 2600 злотых/месяц", – говорится в сообщении.

Дороже, чем год назад. Сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши

Фото: Средние цены на однокомнатные квартиры-студии в польских городах (инфографика РБК-Украина)

Средняя стоимость аренды в Лодзе также снизилась – более чем на 3%. Там цені снижались три месяца подряд. Тем не менее цена на аренду квартир-студий в Кракове, Вроцлаве и Познани непрерывно растет по меньшей мере на четверть.

Во Вроцлаве, несмотря на последние повышения ставок, в сентябре средняя цена оказалась почти на 2% ниже. Наблюдалось снижение цен в Щецине.

"На другом полюсе оказались Люблин, Краков и Катовице, где средние ожидания арендаторов квартир-студий были, по крайней мере, на 7% выше, чем за аналогичный месяц 2022 года", – пишут в статье.

Цены на большие по площади квартиры также изменились.

Дороже, чем год назад. Сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши

Фото: В сентябре после существенного подорожания цены на большие квартиры снизились в Варшаве, Познани и Гдыне (unsplash.com)

"В случае с квартирами площадью от 40 до 59 квадратных метров сложно найти город, где средняя цена предложения в сентябре 2023 года была ниже, чем год назад. Такая ситуация наблюдалась только во Вроцлаве (-0,7%). Средняя сумма, которую предлагают в объявлениях в столице Нижней Силезии до сих пор превышает 3 000 злотых/месяц – выше, чем в тот же период 2022-го", – пишут аналитики.

Там для сравнения приводят цены в начале 2022 года, до начала вторжения РФ в Украину и наплыва беженцев в Польшу. Тогда средняя цена на квартиры такого размера составляла примерно 2 300 злотых в месяц: на более 700 злотых дешевле.

В сентябре после существенного удорожания цены на жилье с большой площадью несколько снизились в Варшаве, Познани и Гдыне. Также в восьми из одиннадцати регионов Польши, проанализированных авторами, подешевела аренда больших квартир площадью от 60 до 89 метров.

"Сентябрь – месяц, когда студенты чаще всего подписывают договоры аренды. В 2022 году квартиры арендовал каждый третий польский студент. Вторым месяцем с наибольшим процентом заключенных договоров аренды (25%) является октябрь. Как будут выглядеть средние цены предложения дальше, узнаем через месяц", – отмечают аналитики.

Отметим, с 2010 года цены на жилье в странах Европы выросли в среднем на 70%, свидетельствуют данные Евростата. За это время существенного подорожания жилья не было только в Италии, Греции и Кипре. Мы писали, как изменились цены на недвижимость и арендные ставки на жилье в Европе.

Также, как известно, Краков – один из самых дорогих городов Польши по стоимости жилья. Предлагаем почитать, сколько стоят квартиры в Кракове и пригороде.

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