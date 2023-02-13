Допомога, житло, робота. Плюси та мінуси переїзду біженців за кордон: рейтинг

Сусідня Польща, далека Канада, чи може Німеччина? Багато українців задаються питанням, яку країну обрати, рятуючись від війни.

Для TRAVEL РБК-Україна редакція Евакуація.City вивчила офіційні документи та поговорила з українцями, які виїхали за кордон, проаналізувала 30 варіантів та склала рейтинг з 10 найкращих.

Швеція. Пошук житла та фінансова спроможність

Швеція зайняла перше місце у рейтингу. Потрапити до країни можна на власному авто, автобусі, літаку чи поромі. Дорога може коштувати від 3 000 гривень і вище та займе з пересадками від 12 годин до доби. Допомогу у Швеції виплачують лише тим, хто не має власних заощаджень чи доходів; добова підтримка – 24-71 крони (88–262 гривні) щоденно на одну людину.

Якщо економити, то за продукти на одного можна витратити 200-300 крон (740-1 100 гривень) на тиждень. Після реєстрації тимчасового захисту діти зможуть безкоштовно відвідувати школи та садочки. Також можна подати заявку на безкоштовне житло після оформлення тимчасового захисту.

Мінуси:

немає безкоштовних курсів шведської мови;

орендувати оселю достатньо важко: треба буде підтвердити фінансову спроможність, пред’явити робочий контракт та сподобатись орендодавцю. Оренда квартири коливається у межах 5-8 000 крон (18 500-29 600 гривень).

Польща. Адаптуватися легко, але місць мало

У Польщі найбільше переселенців з України, тож місць мало. Попри це країна зайняла друге місце у рейтингу, адже розташована близько, а адаптуватися тут українцям легко.

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Країна виплачує переселенцям одноразову матеріальну допомогу – 300 злотих (2 550 гривень) на кожного члена родини. На тиждень життя одному дорослому буде достатньо 250-375 злотих (2 125 – 3 187 гривень).

Країна пропонує безкоштовне соціальне житло, але з 1 березня 2023 року українці, які у ньому проживають понад 120 днів, будуть платити за помешкання.

Мінуси:

оренда житла дорога, знайти його складно. Трикімнатна квартира у невеликому місті – від 1 500 злотих (12 750 гривень) до 2 000 злотих (17 000 гривень);

без знання польської можна працевлаштуватись лише на низькокваліфіковані роботи, проте роботу знайти можна.

Латвія. Допомога у кризовій ситуації

Доїхати до країни українці можуть на власному авто та рейсовими автобусами. Квиток зі Львова буде коштувати орієнтовно 3 000 гривень. 40-50 євро (1 700–2 100 гривень) в країні вистачить, щоб прохарчуватись одному дорослому тиждень.

Є одноразові виплати в кризовій ситуації – 272 євро (11 600 гривень) на одного дорослого і 190 євро (8 000 гривень) на одну дитину, а також допомога від неурядових організацій.

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При працевлаштуванні можна розраховувати на одноразову грошову допомогу в розмірі 500 євро (21 000 гривень). Кваліфіковану роботу можна отримати з гарним знанням англійської.

Також українці мають право на 120 днів безоплатного проживання і 30 днів безкоштовного харчування і їх можуть прихистити латвійські родини.

Мінуси:

багато росіян, деякі з них досить активні.

Литва. Швидке оформлення статусу

Документи в країні можна оформити в онлайн-режимі протягом 2 годин. Грошова одноразова допомога для одного дорослого: 252 євро (10 700 гривень), 80 євро (3 400 гривень) – виплати на дитину.

На тиждень одній людині вистачить 35-40 євро (1 500-1 700 гривень). Без знання англійської/литовської беруть на роботу у сферу клінінгу, супермаркети тощо.

Безкоштовне і короткострокове житло надають у реєстраційних центрах та місцеві волонтери . Ціна трикімнатної квартири стартує від 600 євро (25 500 гривень) в місяць. Частково вартість оренди та комунальних може компенсувати держава.

Мінуси:

вартість продуктів на 20-30% вища, ніж в Україні;

виплати є символічними, і прожити на них досить важко, якщо немає роботи або заощаджень.

Румунія. Допомога лише вразливим верствам

До країни можна прибути через пункти пропуску на кордоні між Молдовою і Румунією. Тут безкоштовно поселять у Центри прийому біженців і забезпечать харчуванням.

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Ціни на їжу практично на рівні українських. В тиждень одній людині буде достатньо 200 лей (1 560 гривень).

Мінуси:

фінансову допомогу отримають лише вразливі категорії населення (люди з інвалідністю, вагітні жінки, одинокі батьки та матері, родини із дітьми тощо);

без знання румунської/англійської мови можна розраховувати лише на низькокваліфіковані вакансії. Наприклад, прибиральницею чи прибиральником.

Німеччина. Соцпакет та бюрократія

Країна прийняла близько мільйона українців. Діставатися сюди можна потягами, автобусами чи на авто. Є безоплатний варіант виїзду для українців. Виплат від держави на їжу та речі першої потреби вистачить. Повнолітні громадяни отримують до 500 євро допомоги (19 800 гривень).

Держава оплачує оренду соціального житла та комунальні послуги (крім інтернету та електроенергії). Достойне ставлення отримують пенсіонери та люди з інвалідністю. При хронічних хворобах із підтвердженим діагнозом можна отримувати деякі дорогі препарати безкоштовно за медстраховкою.

Продуктовий набір на тиждень на одного коштує орієнтовно 80 євро (3 200 гривень)

Мінуси:

складна бюрократична система, оформлення тимчасового захисту може затягнутись до трьох місяців;

у країні багато росіян;

без знання німецької можна працевлаштуватися тільки на низькооплачувану роботу (прибиральники, робітники на склади тощо).

Словаччина. Виплати й пошук роботи

З України до Словаччини щодня курсують 2 поїзди сполученням Кошице – Мукачеве. Вартість квитка складає від 363 гривень.

Розмір допомоги залежить від кількості членів родини та їхнього становища – від 68,80 євро (2 700 гривень) на місяць на 1 людину до 130,90 євро (5 100 гривень) на місяць на 1 родину з дитиною.

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За продуктовий кошик на тиждень орієнтовно треба витратити 39,2 євро (1 568 гривень).

Зі знанням англійської й хорошою кваліфікацією можна влаштуватись на роботу: за будівельними спеціальностями, у машинобудівній сфері, програмістами, медиками. Водночас блогер Наталія Будянська розповідала у своїй колонці для РБК-Україна, що знайти високооплачувану роботу у Словаччині можуть далеко не всі, і часто праця дуже низькооплачувана.

Мінуси:

Частина словаків продовжує вірити в російську пропаганду.

Португалія. Допомога 200 євро та доступні ціни

Країна розташована далеко від України – приблизно за 4 тисячі кілометрів. Щоб потрапити туди, потрібно перетнути кордон з сусідніми державами.

Допомога в середньому становить 200 євро, продукти недорогі, бюджет подружжя на їжу стартує від 350 євро (13 00 гривень) на місяць. Житлову підтримку від місцевої влади можна отримати через програму Porta de Entrada .

Щоб знайти роботу, бажано знати португальську чи англійську. Можна влаштуватися, приміром, у сфери туризму.

Мінуси:

довго і дорого добиратися до країни.

Канада. Високі ціни та довга дорога

Уряд Канади запустив тимчасову міграційну програму CUAET (Canada-Ukraine authorization for emergency travel). Відстань від України до Канади складає понад 7 000 кілометрів: лише літаком переліт триватиме мінімум 11 годин. Ціни стартують від 18 000 гривень, є безкоштовний варіант для українців.

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Кожен дорослий отримує одноразову грошову допомогу у розмірі 3 000 канадських доларів (81 000 гривень), а неповнолітні (до 17 років) – 1 500 канадських доларів (40 500 гривень).

Втім, як раніше розповідала РБК-Україна фахівець із підбору віз Марина Казакова, витрати в країні досить високі, і кошти підуть на найбільш необхідні речі та можуть швидко закінчитися. Також в країні існує безліч нюансів із документами, кваліфікацією, дитячим садком та школою, пошуком житла.

Продуктовий набір на тиждень обійдеться мінімум у 62 канадських долари (1 674 гривень). Після приїзду до Канади українців на два тижні безкоштовно селять у готелі; також тимчасовий прихисток можуть надати канадці .

Мінуси:

дуже складно та дорого дістатись до країни;

немає тимчасового захисту як такого, тільки одноразова допомога;

дороге житло.

Ірландія. Вакансії зі знанням мови та платні дитсадки

Щоб доїхати до Ірландії, треба перетнути кордон України з Євросоюзом. Звідти можете скористатися наземним, морським чи повітряним транспортом.

Виплати по безробіттю на одного дорослого – 830 євро (35 017 гривень). На продукти достатньо 50 євро (2 110 гривень) на тиждень на одну людину.

Варіантів працевлаштування достатньо, для пошуку знадобиться сайт Ірландського центру зайнятості Іntreo .

Мінуси:

нестача житла: на безплатне помешкання інколи доводиться очікувати кілька місяців у таборі для біженців;

дитячі садки є приватними та платними.

Нагадаємо, через обстріли Росією критичної інфраструктури багато українців потребують прихистку за кордоном, проте допомога у різних країнах змінюється. Раніше повідомлялося, куди найкраще виїхати в евакуацію цієї зими.