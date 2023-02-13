Помощь, жилье, работа. Плюсы и минусы переезда беженцев за границу: рейтинг

Соседняя Польша, далекая Канада, или может Германия? Многие украинцы задаются вопросом, какую страну выбрать, спасаясь от войны.

Для TRAVEL РБК-Украина редакция Эвакуация.City изучила официальные документы и поговорила с уехавшими за границу украинцами, проанализировала 30 вариантов и составила рейтинг из 10 лучших.

Швеция. Поиск жилья и финансовая способность

Швеция заняла первое место в рейтинге. Попасть в страну можно на собственном авто, автобусе, самолете или пароме. Дорога может стоить от 3000 гривен и выше и займет с пересадками от 12 часов до суток. Помощь в Швеции выплачивают только тем, кто не имеет собственных сбережений или доходов; суточная поддержка – 24-71 крон (88–262 гривны) ежедневно на одного человека.

Если экономить, то на продукты на одного можно потратить 200-300 крон (740-1 100 гривен) в неделю. После регистрации временной защиты дети смогут бесплатно посещать школы и сады. Также можно подать заявку на бесплатное жилье после оформления временной защиты.

Минусы:

нет бесплатных курсов шведского языка;

арендовать дом достаточно трудно: нужно будет подтвердить финансовую способность, предъявить рабочий контракт и понравиться арендодателю. Аренда квартиры колеблется в пределах 5-8000 крон (18500-29600 гривен).

Польша. Адаптироваться легко, но мест мало

В Польше больше переселенцев из Украины, поэтому мест мало. Несмотря на это, страна заняла второе место в рейтинге, ведь расположена близко, а адаптироваться здесь украинцам легко.

Фото: Pixabay

Страна выплачивает переселенцам единовременную материальную помощь – 300 злотых (2550 гривен) на каждого члена семьи. На неделю жизни одному взрослому будет достаточно 250-375 злотых (2125 – 3187 гривен).

Страна предлагает бесплатное социальное жилье, но с 1 марта 2023 года украинцы, проживающие в нем более 120 дней, будут платить за проживание.

Минусы:

аренда жилья дорогая, найти его сложно. Трехкомнатная квартира в небольшом городе – от 1500 злотых (12750 гривен) до 2000 злотых (17000 гривен);

без знания польского можно трудоустроиться только на низкоквалифицированные работы, однако найти работу можно.

Латвия. Помощь в кризисной ситуации

Доехать до страны украинцы могут на собственном авто и рейсовыми автобусами. Билет из Львова будет стоить ориентировочно 3000 гривен. 40-50 евро (1 700–2 100 гривен) в стране хватит, чтобы прокормиться одному взрослому неделю.

Есть единовременные выплаты в кризисной ситуации – 272 евро (11 600 гривен) на одного взрослого и 190 евро (8 000 гривен) на одного ребенка, а также помощь от неправительственных организаций.

Фото : Darya Tryfanava/Unsplash

При трудоустройстве можно рассчитывать на единовременную денежную помощь в размере 500 евро (21 000 гривен). Квалифицированную работу можно получить с хорошим знанием английского.

Также украинцы имеют право на 120 дней бесплатного проживания и 30 дней бесплатного питания и могут приютить латвийские семьи.

Минусы:

многие россиян, некоторые из них достаточно активны.

Литва. Быстрое оформление статуса

Документы в стране можно оформить в онлайн-режиме в течение 2 часов. Денежная единовременная помощь для одного взрослого: 252 евро (10 700 гривен), 80 евро (3 400 гривен) – выплаты на ребенка.

На неделю одному человеку хватит 35-40 евро (1500-1700 гривен). Без знания английского/литовского берут на работу в сферу клининга, супермаркеты и так далее.

Бесплатное и краткосрочное жилье предоставляют в регистрационных центрах и местные волонтеры . Цена трехкомнатной квартиры стартует от 600 евро (25500 гривен) в месяц. Частично стоимость аренды и коммунальных средств может компенсировать государство.

Минусы:

стоимость продуктов на 20-30% выше, чем в Украине;

выплаты символические, и прожить на них довольно трудно, если нет работы или сбережений.

Румыния. Помощь только уязвимым слоям

В страну можно прибыть через пункты пропуска на границе между Молдовой и Румынией. Здесь бесплатно поселят в Центры приема беженцев и обеспечат питанием.

Фото: Majkl Velner/Unsplash

Цены на еду практически на уровне украинских. В неделю одному человеку будет достаточно 200 лей (1560 гривен).

Минусы:

финансовую помощь получат только уязвимые категории населения (люди с инвалидностью, беременные женщины, одинокие родители и матери, семьи с детьми и т.п.);

без знания румынского/английского можно рассчитывать только на низкоквалифицированные вакансии. Например, уборщицей или уборщиком.

Германия. Соцпакет и бюрократия

Страна приняла около миллиона украинцев. Добираться сюда можно поездами, автобусами или на авто. Есть бесплатный вариант выезда для украинцев. Выплат от государства на еду и вещи первой необходимости хватит. Совершеннолетние граждане получают до 500 евро пособия (19 800 гривен).

Государство оплачивает аренду социального жилья и коммунальные услуги (кроме интернета и электроэнергии). Достойное отношение получают пенсионеры и люди с инвалидностью. При хронических болезнях с подтвержденным диагнозом можно получать некоторые дорогостоящие препараты бесплатно по медстраховке.

Продуктовый набор в неделю на одного стоит ориентировочно 80 евро (3200 гривен)

Минусы:

сложная бюрократическая система, оформление временной защиты может затянуться до трех месяцев;

в стране много россиян;

без знания немецкого можно трудоустроиться только на низкооплачиваемую работу (уборщики, рабочие на склады и так далее).

Словакия. Выплаты и поиск работы

Из Украины в Словакию ежедневно курсируют 2 поезда сообщением Кошице – Мукачево. Стоимость билета составляет от 363 грн.

Размер помощи зависит от количества членов семьи и их положения – от 68,80 евро (2700 гривен) в месяц на 1 человека до 130,90 евро (5100 гривен) в месяц на 1 семью с ребенком.

Фото: Victor Malyushev/Unsplash

За продуктовую корзину в неделю ориентировочно нужно потратить 39,2 евро (1568 гривен).

Со знанием английского и хорошей квалификацией можно устроиться на работу: по строительным специальностям, в машиностроительной сфере, программистам, медикам. В то же время, блоггер Наталья Будянская рассказывала в своей колонке для РБК-Украина, что найти высокооплачиваемую работу в Словакии могут далеко не все, и часто труд очень низкооплачиваемый.

Минусы:

Часть словаков продолжает верить в российскую пропаганду.

Португалия. Помощь 200 евро и доступные цены

Страна расположена далеко от Украины – примерно в 4 тысячах километров. Чтобы попасть туда, нужно пересечь границу с соседними государствами.

Помощь в среднем составляет 200 евро, продукты недорогие, бюджет супругов на еду стартует от 350 евро (13 00 гривен) в месяц. Жилищную поддержку от местных властей можно получить через программу Porta de Entrada .

Чтобы найти работу, желательно знать португальский или английский. Можно устроиться, например, в сфере туризма.

Минусы:

долго и дорого добираться в страну.

Канада. Высокие цены и долгая дорога

Правительство Канады запустило временную миграционную программу CUAET (Canada-Ukraine authorization for emergency travel). Расстояние от Украины до Канады составляет более 7 000 километров: только самолетом, перелет будет длиться минимум 11 часов. Цены стартуют от 18 000 гривен, есть бесплатный вариант для украинцев.

Фото: mwangi gatheca/Unsplash

Каждый взрослый получает единовременную денежную помощь в размере 3 000 канадских долларов (81 000 гривен), а несовершеннолетние (до 17 лет) – 1 500 канадских долларов (40 500 гривен).

Впрочем, как ранее рассказывала РБК-Украина специалист по подбору виз Марина Казакова, расходы в стране достаточно высоки, средства пойдут на наиболее необходимые вещи и могут быстро закончиться. Также в стране существует множество нюансов с документами, квалификацией, детским садом и школой, поиском жилья.

Продуктовый набор в неделю обойдется минимум в 62 канадских доллара (1674 гривен). После приезда в Канаду украинцев на две недели бесплатно селят в отеле; также временное убежище могут предоставить канадцы .

Минусы:

очень сложно и дорого добраться в страну;

нет временной защиты как таковой, только единовременная помощь;

дорогое жилье.

Ирландия. Вакансии со знанием языка и платные детсады

Чтобы доехать до Ирландии, нужно пересечь границу Украины с Евросоюзом. Оттуда вы можете воспользоваться наземным, морским или воздушным транспортом.

Выплаты по безработице на одного взрослого – 830 евро (35017 гривен). На продукты достаточно 50 евро (2110 гривен) в неделю на одного человека.

Вариантов трудоустройства достаточно, для поиска понадобится сайт Ирландского центра занятости Intreo .

Минусы:

нехватка жилья: бесплатное жилье иногда приходится ожидать несколько месяцев в лагере для беженцев;

детские сады – частные и платные.

Напомним, из-за обстрелов Россией критической инфраструктуры многие украинцы нуждаются в убежище за рубежом, однако помощь в разных странах меняется. Ранее сообщалось, куда лучше уехать в эвакуацию этой зимой.