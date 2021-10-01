Долгожданное открытие. На Бали начнут пускать туристов: кто сможет отдохнуть на острове

Одно из самых популярных экзотических направлений в Юго-Восточной Азии – индонезийский остров Бали - открывается для иностранных туристов уже в этом месяце. Об этом заявил министр туризма Сандиага Уно после встречи в Балийском туристическом политехническом институте, сообщает Times of India.

Индонезия оставалась одной из самых закрытых для посещений стран с начала пандемии, и планы открыть границы откладывались уже несколько раз.

План по возобновлению открытия границ чиновники решили воплотить в жизнь после получения отчетов от вице-губернатора Бали Тьокорда Ока Артха Ардхана Сукавати об уровне заражений COVID-19 на острове, которых стало значительно меньше.

Ранее координатор по морским вопросам и инвестициям министр Лухут Бинсар Панджайтан говорил, что стране удалось преодолеть пик второй волны COVID.

Согласно официальным данным, двумя дозами вакцины привиты более 70% населения острова, что делает приезд иностранных туристов безопасным для местного населения.

"Пузыри путешествий". На каких условиях можно будет отдыхать на Бали

Как и в других регионах в Индийском океане, октябрь – только начало курортного сезона.

В это время уменьшается частота дневных ливней и снижается дневная температура. Более сухая и солнечная погода длится до марта-апреля, захватывая пик туристических поездок на новогодние праздники.

Фото: Рисовые террасы на Бали (unsplash.com/niklas-weiss)

Согласно предварительным отчетам, конкретные даты открытия границы пока не озвучены. Хотя были сообщения о том, что только полностью вакцинированные туристы будут допущены к въезду в пункт назначения и должны будут дополнительно пройти тестирование.

Между тем, правительство Индонезии решилось заняться восстановлением туристической отрасли и допустить определенных туристов на отдых в "жемчужину" страны – на остров Бали. Впрочем, тут же решили дать преимущество и доступ до конца октября всего четырем странам, сообщает travelpulse.com.

Вице-губернатор Бали подтвердил местному изданию The Bali Sun, что власти Индонезии планируют открыть остров в октябре для избранной группы иностранных гостей, установив "коридор для путешествий" с несколькими странами. Правительство провинции Бали уже выбрало первые четыре страны, из которых оно будет принимать туристов.

"Мы выбрали несколько стран, таких как Россия, Америка, Германия и Англия, чтобы начать реализацию программы "пузырей путешествий", исходя из продолжительности их пребывания на Бали. И посетители из этих стран обычно проводят на острове около двух недель", - отметил чиновник.

Фото: Пляж на Бали (unsplash.com/kilarov-zaneit)

Он объяснил, что эти страны были выбраны на основании постановлений центрального правительства. Предполагается, что в список попадет и Австралия, когда уровень вакцинации в этой стране достигнет 80%.

Отмечается, что в самой Индонезии кампания вакцинации продвинулась не очень далеко: всего привиты менее 19% населения. Исключение составляет остров Бали, жизнь на котором критически зависит от доходов от туризма.

"По последним данным, около 97% жителей Бали получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 75% жителей людей - вторую дозу. Ожидается, что программа вакцинации завершится в начале октября", — сказал вице-губернатор.

Какой отдых ждет первых туристов на острове

Согласно предыдущим планам открытия острова, планировалось выделить пять зон, в которых разрешат отдыхать туристам в формате "туристических пузырей".

Согласно новым предложениям, которые еще не утверждены, власти Бали подготовило три отдельные схемы для приема иностранных путешественников:

- разрешить туристам доступ на весь остров, если ситуация с COVID будет под контролем;

- разрешить туристам посещать только обозначенные "зеленые зоны" - в случае роста числа случаев заболеваемости.

- ограничение свободы передвижения туристов в пределах "зеленой зоны", если статистика COVID продолжит расти.

Фото: Храмовые церемонии на Бали (unsplash.com/ruben-hutabarat)

"До того, как вновь открыть нашу границу, необходимо подготовиться к худшему сценарию, чтобы предотвратить распространение COVID-19, как в Сингапуре", — объяснил строгий подход чиновник.

Министр туризма Индонезии Сандиаго Уно также отмечал СМИ, что открытие Бали требует осторожности.

"Я рекомендую действовать осторожно. Есть новые штаммы (COVID - ред). Нам нужно делать маленькие шажки", — сказал министр.

Напомним, осенью от открытии для туристов заявили сразу в нескольких странах Южной Азии. К примеру, значительно упростила правила для путешественников Шри-Ланка.

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