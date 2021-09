Низкие цены и комфортная погода. Почему октябрь – идеальное время для поездки в Афины

По какой цене можно провести отпуск в древнем городе с тысячелетней историей

Отпуск в Греции в этом сезоне решили провести множество туристов. Большинство из них предпочитают отдыхать на живописных островах страны. В частности, на Родос в последнее время прибывает по 10 тысяч туристов в день, сообщало РБК-Украина накануне.

При этом поездку в столицу Греции, Афины, выбирает осенью меньше путешественников. Однако именно сейчас – идеальный период для посещения этого древнего города с богатой историей, сообщают авторы публикации в издании Lonely Planet. Там рассказали, почему сейчас самое время посетить Афины:

Осенью - комфортно и дешево

"Прелесть Афин в том, что там всегда что-то происходит. Величественные древние руины и великолепные музеи открыты круглый год. Но в зависимости от вашего бюджета и ваших целей, приурочить путешествие к определенному сезону - лучший способ спланировать поездку", - сообщают в Lonely Planet.

Лето в Афинах – жаркое, с множеством туристов и высокими ценами, но в это время года происходят невероятные фестивали. Зимой - низкие цены и яркая ночная жизнь: афиняне развлекаются в прохладные месяцы.

"Весна и осень - идеальный компромисс с разумными ценами и небольшим количеством людей на улицах. И всегда прекрасна греческая православная Пасха, когда вся страна прекращает свои дела и присоединяется к празднованию", - говорится в публикации.

Фото: Осенью в Афинах уже не жарко, и можно с комфортом гулять по улицам города (unsplash.com/hert-niks)

Межсезонье: апрель, май, сентябрь и октябрь. Весна и осень в Афинах - это настоящий подарок. Мягкие температуры делают прогулки по городу и осмотр локаций значительно комфортнее, а летние толпы туристов еще не прибыли. Поэтому если вы правильно рассчитаете время поездки, у вас точно будет много возможностей для прекрасных прогулок и фотосессий возле знаменитых достопримечательностей.

"Цены на проживание в это время могут снижаться на 20%, а обслуживание в целом может быть даже лучше. Исключение составляет православная пасхальная неделя, когда цены растут, и поездки могут быть довольно проблематичными, поскольку все возвращаются домой, чтобы отпраздновать важную дату", - говорится в статье.

Низкий сезон: ноябрь – март. Лучшее время для путешественников с ограниченным бюджетом.

"Зимой температура падает, и вы можете даже увидеть случайный снег, но ночная жизнь в Афинах процветает. Проживание здесь можно отыскать по самой низкой цене за год, так что это отличное время для бюджетных поездок. Но имейте в виду, что если вы планируете посетить острова, то в это время курсирование между ними паромов максимально ограничено", - советуют в статье.

Фото: Цены на проживание в Афинах снижаются ближе к ноябрю (unsplash.com/despina-galani)

Высокий сезон: июнь – август. В Lonely Planet это время называют лучшим временем для поездок на фестивали:

"Несмотря на то, что в разгар лета здесь может быть жарко, а проживание стоит дороже, это также лучшее время, чтобы прикоснуться к атмосфере фестивального сезона в Афинах и бурно развивающейся сети пляжных клубов. В августе афиняне уезжают на острова, и некоторые рестораны, галереи и бары закрываются, но положительным моментом является то, что темп жизни в городе более спокойный".

Сколько стоят туры в Афины из Киева на октябрь

В Афины из Киева можно поехать как с авторским экскурсионным туром, так и по пакетным путевкам. Мы просмотрели цены на отдых в Афинах на первую половину октября и подобрали самые низкие цены. Приводим примеры туров с прямыми перелетами из Киева длительностью на 6-7 ночей.

Delice S.A. Hotel (4*): тип номера - Dbl (Standard R2), питание - завтраки. Перелет включен в тур. Продолжительность тура - 07.10 по 14.10 (7 ночей). Цена - 36 904 грн за двоих.

Candia (4 *): тип номера - Dbl (Standard), питание - завтраки. Перелет включен в цену за путевку. Продолжительность: с 07.10 по 14.10 (7 ночей). Цена - 39 772 грн за двоих взрослых.

Jason Inn (3*): тип номера - Dbl (Standard), питание - завтраки. Перелет включен в цену. Продолжительность: с 07.10 по 14.10 (7 ночей). Цена - 39 772 грн за двоих.

Ilisia (3*) - тип номера - Double Room, питание - завтраки. Перелет входит в стоимость тура. Продолжительность: с 8.10 по 13.10 (6 ночей). Цена - 31 553 грн на две персоны.

Погода в Афинах в октябре

Средняя температура воздуха в октябре составляет около +23,°C, а ночью - +17 °C. В этом месяце в Афинах выпадает неделя очень теплой погоды, а жары выше +30 °C, как обычно бывает летом, больше не наступает. В октябре в Греции все еще достаточно много солнечных дней.

Видео: Пейзажи Афин (youtube.com/One Man Wolf Pack)

Правила въезда в Грецию из Украины

Осенью этого года для въезда в страну нужно сделать ПЦР-тест на COVID за 72 часа до вылета или экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2 за 48 часов до пересечения границы.

Заменой тестам может послужить сертификат о полном курсе вакцинации (более чем за 14 дней до вылета), а также справка о перенесенном COVID-19 или справка о наличии антител после выздоровления, со дня получения которых прошло от 2 до 9 месяцев.

Дети возрастом до 12 лет освобождены от необходимости тестирования. За 24 часа до прибытия (не позднее) необходимо пройти анкетирование о контактах с больными COVID, указать место проживания в стране и так далее.

