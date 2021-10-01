Довгоочікуване відкриття. На Балі почнуть пускати туристів: хто зможе відпочити на острові

Один з найпопулярніших екзотичних напрямків в Південно-Східній Азії – індонезійський острів Балі - відкривається для іноземних туристів вже в цьому місяці. Про це заявив міністр туризму Сандіага Уно після зустрічі в Балійському туристичному політехнічному інституті, повідомляє Times of India.

Індонезія залишалася однією з найбільш закритих для відвідувань країн з початку пандемії, і плани відкрити кордони відкладалися вже кілька разів.

План з відновлення відкриття кордонів чиновники вирішили втілити в життя після отримання звітів від віце-губернатора Балі Тьокорда Ока Артха Ардхана Сукаваті про рівень заражень COVID-19 на острові, яких стало значно менше.

Раніше координатор з морських питань та інвестицій міністр Лухут Бінсар Панджайтан говорив, що країні вдалося подолати пік другої хвилі.

Згідно з офіційними даними, двома дозами вакцини щеплені понад 70% населення острова, що робить приїзд іноземних туристів безпечним для місцевого населення.

"Бульбашки подорожей". На яких умовах можна буде відпочивати на Балі

Як і в інших регіонах в Індійському океані, жовтень - тільки початок курортного сезону.

В цей час зменшується частота денних злив і знижується денна температура. Більш суха і сонячна погода триває до березня-квітня, захоплюючи пік туристичних поїздок на новорічні свята.

Фото: Рисові тераси на Балі (unsplash.com/niklas-weiss)

Згідно з попередніми звітами, конкретні дати відкриття кордону поки не озвучені. Хоча були повідомлення про те, що тільки повністю вакциновані туристи будуть допущені до в'їзду до пункту призначення і повинні будуть додатково пройти тестування.

Тим часом, уряд Індонезії зважився зайнятися відновленням туристичної галузі і допустити певних туристів на відпочинок в "перлину" країни – на острів Балі. Втім, тут же вирішили надати перевагу і доступ до кінця жовтня всього чотирьом країнам, повідомляє travelpulse.com.

Віце-губернатор Балі підтвердив місцевому виданню The Bali Sun, що влада Індонезії планує відкрити острів в жовтні для обраної групи іноземних гостей, встановивши "коридор для подорожей" з декількома країнами. Уряд провінції Балі вже вибрав перші чотири країни, з яких він буде приймати туристів.

"Ми вибрали кілька країн, таких як Росія, Америка, Німеччина і Англія, щоб розпочати реалізацію програми "бульбашок подорожей", виходячи з тривалості їхнього перебування на Балі. І відвідувачі з цих країн зазвичай проводять на острові близько двох тижнів", - зазначив чиновник.

Фото: Пляж на Балі (unsplash.com/kilarov-zaneit)

Про пояснив, що ці країни були обрані на підставі постанов центрального уряду. Передбачається, що в список потрапить і Австралія, коли рівень вакцинації в цій країні досягне 80%.

Відзначається, що в самій Індонезії кампанія вакцинації просунулася не дуже далеко: всього щеплені менше 19% населення. Виняток становить острів Балі, життя на якому критично залежить від доходів від туризму.

"За останніми даними, близько 97% жителів Балі отримали першу дозу вакцини від COVID-19, а 75% жителів людей - другу дозу. Очікується, що програма вакцинації завершиться на початку жовтня", - сказав віце-губернатор.

Який відпочинок чекає перших туристів на острові

Згідно з попереднім планам відкриття острова, планувалося виділити п'ять зон, в яких дозволять відпочивати туристам у форматі "туристичних бульбашок".

Згідно з новими пропозиціями, які ще не затверджені, влада Балі підготувала три окремі схеми для прийому іноземних мандрівників:

- дозволити туристам доступ на весь острів, якщо ситуація з COVID буде під контролем;

- дозволити туристам відвідувати тільки окреснені "зелені зони" - у разі зростання числа випадків захворюваності.

- обмеження свободи пересування туристів в межах "зеленої зони", якщо статистика COVID продовжить зростати.

Фото: Храмові церемонії на Балі (unsplash.com/ruben-hutabarat)

"До того, як знову відкрити наш кордон, необхідно підготуватися до гіршого сценарію, щоб запобігти поширенню COVID-19, як у Сінгапурі", - пояснив суворий підхід чиновник.

Міністр туризму Індонезії Сандіаго Уно також зазначав ЗМІ, що відкриття Балі вимагає обережності.

"Я рекомендую діяти обережно. Є нові штами (COVID - ред). Нам потрібно робити маленькі кроки", - сказав міністр.

Нагадаємо, восени від відкриття для туристів заявили відразу в декількох країнах Південної Азії. Приміром, значно спростила правила для мандрівників Шрі-Ланка.

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