Без охраны в отелях и на экскурсиях: на Шри-Ланке существенно упрощают правила для туристов

Есть ли в продаже туры в островную страну из Украины

Шри-Ланка – одно из самых популярных экзотических направлений, куда в прошлые годы украинцы охотно отправлялись в октябре, чтобы переждать холодный период перед началом отопительного сезона. С 1 октября это направление снова стало доступным для туристов – вакцинированных путешественников освободили от самоизоляции в отелях.

С этой же даты для тех, кто прошел полный курс вакцинации от COVID, отменяют требование дополнительно сдавать ПЦР-тесты по прибытию. Теперь туристам для въезда в страну будет достаточно предъявить негативный ПЦР-тест, действительный в течении 72 часов до посадки в самолет.

Как в популярной стране чая и слонов будет проходить отдых вакцинированных туристов и тех, кто не сделал прививку – в материале РБК-Украина.

Правила для туристов на Шри-Ланке в октябре: что нужно знать

О нововведениях сообщается на сайте украинского МИД со ссылкой на документ на сайте туризма Шри-Ланки srilanka.travel. Отдыхающие, прошедшие полный курс вакцинации любой доступной в Украине вакциной, могут с первого дня свободно передвигаться по острову. С собой придется возить международный сертификат вакцинации.

Фото: Теплый Индийский океан на Шри-Ланке (unsplash.com/farhath-firows)

Если вакцинированные туристы едут с детьми 12-18 лет (которые не могут предъявить документ о вакцинации), подросткам придется сдать ПЦР-тест по прилету в аэропорту или в отеле уровня 1 "Safe and Secure".

Если результат ПЦР-теста будет отрицательным, дети освобождаются от карантина и могут ездить по острову свободно в сопровождении родителей.

Невакцинированным туристам также придется сдать ПЦР тест по прилету. Но это не освободит их от необходимости пройти 14-дневную самоизоляцию в отеле 1 уровня. Это значит, что они могут пользоваться всеми удобствами на территории отелей и ездить на экскурсии в рамках "биопузыря". На 12 день отдыха туриста попросят снова сдать ПЦР-тест.

Если анализ покажет отсутствие вируса в организме, путешественнику разрешат отдыхать без карантина и путешествовать где душе угодно.

Вакцинированным туристам старше 12 лет с малым сроком (до 14 дней) после второй дозы придется пройти те же процедуры, что и невакцинированным. На 14 день от получения второй дозы вакцины нужно будет сделать ПЦР-тест – его негативный результат освободит от карантина в отеле.

В случае, если ПЦР-тест у какого-либо туриста окажется позитивным, его будут лечить или наблюдать в одном из частных госпиталей.

Фото: Экскурсии на Шри-Ланке стали доступны вакцинированным туристам с первого дня (unsplash.com/alex-azabache)

Что еще нужно учесть перед путешествием

К слову, для того, чтобы отправиться на Шри-Ланку самостоятельно, без помощи турагентства, следует учесть особенности правил: отель первого уровня должен быть забронирован минимум на 24 часа. Также:

- визу оформляют онлайн. Перед подачей заявления необходимо иметь подтвержденное бронирование отеля и оплату ПЦР-тестов. Оформление визы можно будет делать через мобильное приложение Sri Lanka Tourism.

- страховка для отдыха на Шри-Ланке должна покрывать все медицинские расходы, включая лечение COVID-19 на сумму не меньше 50 000 долларов.

Для туристов в карантинных отелях самостоятельные экскурсии запрещены, как и самовольный выход с территории отеля до 14 дней пребывания. Первые 14 дней туристам запрещено пользоваться общественным транспортом, после этого срока – не рекомендуется.

После отмены комендантского часа, который действовал на острове с 20 августа, правительство Шри-Ланки составило новые карантинные правила, которые будут действовать до 31 октября.

Поезда и автобусы между провинциями ходить не будут. В общественном транспорте должны быть только сидящие пассажиры, сохраняется масочный режим.

Фото: На Шри-Ланке смягчают ограничения (unsplash.com/florian-wehde)

Мероприятия в помещениях запрещены. Работа ресторанов под запретом до 16 октября, потом – с 30% загруженностью. В магазины сначала будут пускать только 10% посетителей, потом – 20%. В салоны нужно записываться предварительно. На пляжах и беговых дорожках необходимо соблюдать дистанцию.

К слову, первыми туристами, которые посетили Шри-Ланку после пандемии в 2020 году, были украинцы. Они прилетели чартерными рейсами в конце года. Пока турагентства предлагают мало туров на Шри-Ланку – ведь, кроме, строгих правил, перелет сейчас возможен только регулярными рейсами c пересадкой – например, Air Arabia.

Цена такого отдыха в октябре в 3 и 4* отелях с питанием в формате "завтраки" составляет от 45 тысяч гривен за двоих на 10 ночей.

Напомним, мы писали, как из курорта для состоятельных туристов Маврикий стал локацией недорогого отдыха.

Также сообщалось, сколько стоят туры в Египет после снижения цен в октябре.