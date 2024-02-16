Дипломи не згодилися. Яку роботу знаходять українські біженці у Люксембурзі

Українські біженці у Люксембурзі мають складнощі із працевлаштуванням. У 2023 році знайти роботу змогли лише п'ята частина втікачів від війни.

Ким вдається влаштуватися українцям в цій країні, РБК-Україна розповідає з посиланням на today.rtl.lu.

У Люксембурзі проживають приблизно 4500 українських біженців, із них лише 977 людей змогли знайти роботу до кінця 2023 року. В даний час 432 українців із тимчасовим захистом шукають роботу через Національне агентство зайнятості (ADEM). 260 біженців беруть участь у заходах з працевлаштування. Більшість шукає роботу в сфері гостинності, роздрібної торгівлі чи клінінгу.

Згідно з даними STATEC, більшість українців у Люксембурзі зайняті у сфері гостинності, або виконують адміністративну роботу чи пов'язану із прибиранням, попри те, що багато з них мають наукові ступені чи інші дипломи.

Видання наводить приклад українок, які влаштувалися на роботу у Люксембурзі. Одна з них – Олександра Цилія, яка приїхала з двома дітьми. Вона мала великий досвід роботи менеджером із комунікацій та добрі знання мови, тому знайшла роботу досить швидко.

Інша українка Олена Нескородяна – кваліфікований соціолог. Вона не змогла знайти роботу свого рівня через незнання французької мови. Вона волонтерить у благодійній організації LUkraine та відвідує мовні курси. Якщо не знайде відповідну роботу, українка продовжить працювати офіціанткою, щоб мати гроші на життя.

За словами Олександри Цилії, українці наполегливо працюють і швидко навчаються, а тому зможуть принести користь у Люксембурзі.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці у Люксембурзі зможуть користуватися тимчасовим захистом ще рік. Статус дає право працювати, але обмежує доступ до допомоги на дітей.

Також ми розповідали, де у Європі люди найбільше задоволені своєю роботою. У Люксембурзі найвища мінімальна зарплата.