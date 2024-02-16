Дипломы не пригодились. Какую работу находят украинские беженцы в Люксембурге

Украинские беженцы в Люксембурге испытывают сложности с трудоустройством. В 2023 году найти работу смогли лишь пятая часть бежавших от войны.

Кем удается устроиться украинцам в этой стране, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на today.rtl.lu.

В Люксембурге проживают около 4500 украинских беженцев, из них только 977 человек смогли найти работу до конца 2023 года. В настоящее время 432 украинца со временной защитой ищут работу через Национальное агентство занятости (ADEM). 260 беженцев принимают участие в мероприятиях по трудоустройству. Большинство ищет работу в сфере гостеприимства, розничной торговли или клининга.

Согласно данным STATEC, большинство украинцев в Люксембурге заняты в сфере гостеприимства или выполняют административную работу, или связанную с уборкой, несмотря на то, что многие из них имеют научные степени или другие дипломы.

Издание приводит пример украинок, которые устроились на работу в Люксембурге. Одна из них – Александра Цилия, приехавшая с двумя детьми. У нее был большой опыт работы менеджером по коммуникациям и хорошие знания языка, поэтому нашла работу достаточно быстро.

Другая украинка Елена Нескородяна – квалифицированный социолог. Она не смогла найти работу своего уровня из-за незнанию французского языка. Она волонтерит в благотворительной организации LUkraine и посещает курсы языков. Если не найдет соответствующую работу, украинка продолжит работу официанткой, чтобы иметь деньги на жизнь.

По словам Александры Цилии, украинцы упорно работают и быстро учатся, а потому смогут принести пользу в Люксембурге.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы в Люксембурге смогут пользоваться временной защитой еще год. Статус дает право работать, но ограничивает доступ к пособиям на детей.

Также мы рассказывали, где в Европе люди больше всего довольны своей работой. В Люксембурге самая высокая минимальная зарплата.