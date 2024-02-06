Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців: деталі

Українські біженці у Люксембурзі зможуть користуватися тимчасовим захистом ще рік. Про продовження статусу до 4 березня 2025 року повідомили в МВС країни.

Статус дає право працювати, але обмежує доступ до допомоги на дітей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на luxtimes.lu .

Наразі у Люксембурзі проживають понад 4200 людей, які користуються тимчасовим захистом. Українці, які знайшли роботу та не живуть у державних притулках, мають право подати заяву на проживання в Люксембурзі.

Водночас, за оцінками асоціації LUkraine, з Люксембургу виїхали близько 1000 біженців, які прибули з початку війни. Невідомо, скільки з них повернулися в Україну чи виїхали в інші країни.

"Ситуація залишається нестабільною, і рішення повернутися є глибоко особистим, на яке впливають фактори безпеки, родинні зв’язки та економічна ситуація в Україні. Багато людей часто їдуть на короткий час в Україну, але через ситуацію з безпекою вони, як правило, повертаються до Люксембургу", – розповів президент асоціації LUkraine Ніколас Жаров.

Частина біженців повертаються додому, бо не мають роботи чи житла. Багато проблем виникає з пошуком будинку чи квартири, бо сім’ям біженців з одним годувальником часто відмовляють приватні орендодавці, розповів раніше Юрій Скобель із Українському домі в Штрассені.

У грудні в уряді заявляли, що притулки для біженців у Люксембурзі досягають максимальної заповненості, переважна більшість комун або не мають місць, або можуть розмістити лише кількох нових людей.