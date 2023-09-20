Десятки українців у Німеччині підозрюють у шахрайстві з виплатами: деталі

У Німеччині почали виявляти випадки шахрайства українських біженців із соціальними виплатами. У районі Ільм в Тюрингії розслідують 150 таких справ.

Перевірки виявили, що 52 українці вже зареєстровані в інших країнах ЄС, а частина з них отримували соціальні виплати двічі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на mdr.de.

В районі Ільм у землі Тюрингія в Німеччині зареєстровані близько 2400 біженців із України. З них близько 1574 осіб проживають в районі і отримують соціальні виплати – матеріальну допомогу, медичне обслуговування, догляд за дітьми, забезпечення житлом, відвідування школи чи мовні курси.

Місцева імміграційна влада виявила, що 52 з цих людей уже зареєстровані в інших країнах ЄС. У районному управлінні припускають, що 23 з них отримували соціальні виплати двічі. У них вилучили посвідку на проживання. Крім того, виявили особу з подвійним громадянством в ЄС, яка не мала б права на отримання притулку в Німеччині.

Соціальні виплати цим біженцям припинили. Крім того, виплачені гроші їм доведеться повернути. Проти 23 громадян України, які отримали подвійну виплату, також буде відкрито кримінальне провадження за соціальне шахрайство та порушення закону про іноземців.

Незалежний окружний адміністратор Петра Ендерс заявила, що зараз розглядаються 150 справ щодо можливого соціального шахрайства українських біженців.

Після того, як чиновники Ільма помітили випадки, про це повідомили в офіс державної адміністрації та Федеральне відомство у справах міграції та біженців. Керівник імміграційної служби Йорг Людвіг повідомив, що є ознаки того, що деякі люди регулярно їздять до іншої країни ЄС, залишаються там на кілька днів, а потім повертаються знову.

За словами чиновника, в районному управлінні сформували оперативну групу, щоб уникнути соціального шахрайства в майбутньому. Тепер там використовують центральну базу даних, щоб перевірити, чи зареєстровані люди двічі. Якщо це так, буде розпочата процедура відмови у видачі дозволу на проживання.

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