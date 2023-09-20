Десятки украинцев в Германии подозревают в мошенничестве с выплатами: детали

В Германии стали выявлять случаи мошенничества украинских беженцев с социальными выплатами. В районе Ильм в Тюрингии расследуют 150 таких дел.

Проверки выявили, что 52 украинца уже зарегистрированы в других странах ЕС, а часть из них получали социальные выплаты дважды, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на mdr.de.

В районе Ильм в земле Тюрингия в Германии зарегистрированы около 2400 беженцев из Украины. Из них около 1574 проживают в районе и получают социальные выплаты – материальную помощь, медицинское обслуживание, уход за детьми, обеспечение жильем, посещение школы или языковые курсы.

Местные иммиграционные власти обнаружили, что 52 из этих людей уже зарегистрированы в других странах ЕС. В районном управлении предполагают, что 23 из них получали социальные выплаты дважды. У этих людей изъяли разрешение на проживание. Кроме того, обнаружили человека с двойным гражданством в ЕС, который не имел бы права на получение убежища в Германии.

Социальные выплаты этим беженцам прекратили. Кроме того, выплаченные деньги им придется вернуть. Против 23 граждан Украины, получивших двойную выплату, также будет открыто уголовное производство за социальное мошенничество и нарушение закона об иностранцах.

Независимый окружной администратор Петра Эндерс заявила, что сейчас рассматриваются 150 дел по возможному социальному мошенничеству украинских беженцев.

После того, как чиновники Ильма заметили случаи, об этом сообщили в офис государственной администрации и Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев. Руководитель иммиграционной службы Йорг Людвиг сообщил, что есть признаки того, что некоторые люди регулярно ездят в другую страну ЕС, остаются там на несколько дней, а затем возвращаются снова.

По словам чиновника, в районном управлении сформировали оперативную группу для предотвращения социального мошенничества в будущем. Теперь там используют центральную базу данных, чтобы проверить, зарегистрированы ли люди дважды. Если это так, будет начата процедура отказа в выдаче разрешения на проживание.

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